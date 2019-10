Calenda fa mea culpa | “Per 30 anni ho sostenuto le cazzate del liberalismo | ho sbagliato”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Per 30ho scritto eledel. Ripetevo che non era importante salvare i posti di lavoro, ma il lavoro. Ecco, andate a dire queste cose ai lavoratori Embraco“. A dirlo, a Roma per la presentazione dell’ultimo libro di Antonio Polito, l’ex ministro allo Sviluppo economico e ora eurodeputato indipendente Carlo, che ha ripercorso le tappe della sede di Chieri, in provincia di Torino. “Per decenni ho rilanciato le banalità delideologico. Ma mi sbagliavo. Ora vi chiedete perché gli altri preferiscono i sovranisti a noi? Voterei anch’io i sovranisti”. Video Radio Radicale (qui la presentazione integrale) L'articolofa mea: “Per 30holedel, ho sbagliato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

