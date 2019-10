Fonte : fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L'europarlamentare e leader di Siamo europei, Carlo, dopo una giornata con i manifestanti della ex Embraco sotto al Mise, parla delle sue idee sul lavoro: "Quando leggevo Alesina e Giavazzi che scrivevano che non è importante salvaguardare i posti di lavoro, ma il lavoro, dicevo 'che fico'. Ora ho capito che

Adnkronos : Mea culpa di Calenda: 'Per 30 anni ho creduto nel liberismo ma erano 'cazz...'' - simonafabbris : RT @imfree81: Non ditelo a @colvieux ?????? Il mea culpa di Calenda: 'Per 30 anni ho ripetuto cazzate sul liberismo' - fanpage : Calenda fa mea culpa: “Per 30 anni ho creduto nel liberismo, ma sono solo cazzate” -