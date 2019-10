Calciomercato Juventus | colpo Kane dal Tottenham | Paratici ci prova

Calciomercato e bilanci : la visione della Juventus : Nella Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019 della Juventus, nel capitolo dedicato ai “fattori di rischio” gli amministratori del club bianconero svolgono alcune considerazioni sul Calciomercato e ai risvolti economici delle operazioni di trasferimento che rappresentano un interessante punto di vista per capire le tendenze in atto nello scenario nazionale e internazionale. «Il significativo […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - a gennaio potrebbe arrivare Kanté : nel mirino anche Haaland : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su N'Golo Kanté, centrocampista francese di grande talento. Il giocatore del Chelsea è un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri, che lo ha allenato l'anno scorso. Il tecnico bianconero lo avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera, dal momento che vorrebbe affiancarlo a Pjanic e Ramsey. Un centrocampo a tre di ...

Calciomercato Juventus - Perin e Pjaca possibili partenti a gennaio : La Juventus, nonostante sia concentrata sul calcio giocato, è al lavoro per sistemare una rosa fin troppo ricca di giocatori: in estate infatti alcuni esuberi di mercato sono rimasti a Torino ed è probabile che la loro cessione sia solo stata rimandata a gennaio. Si parla molto dei vari Rugani, Emre Can e Mandzukic che, in caso di offerta importante, sarebbero pronti a lasciare a Torino, ma i più sicuri di partire nel mercato invernale ...

Calciomercato Juventus - a Sarri piacerebbe affiancare Kanté a Pjanic e a Ramsey : La Juventus sembra stia assimilando i dettami tecnici e tattici del nuovo tecnico Sarri ed i recenti risultati dimostrano come i bianconeri abbiano acquisito un'importante solidità difensiva unita ad una qualità offensiva notevole. Domenica c'è grande attesa per il big match contro l'Inter, che potrebbe significare, in caso di vittoria, il sorpasso alla squadra di Conte ed il primo posto in classifica. Nonostante il calcio giocato, si continua a ...

Calciomercato Juventus - è sfida a Barcellona e Real per Fabian Ruiz (RUMORS) : La Juventus è pronta ad affrontare un importante match domenica sera contro l'Inter e, in caso di vittoria, potrebbe superare la squadra di Conte e diventare prima in classifica. La Champions League ha dato evidentemente ulteriore consapevolezza ad una squadra che sembra stia piano piano assorbendo i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri. Oltre al calcio giocato, altro argomento molto chiacchierato dai media sportivi è sicuramente il ...

Calciomercato Juventus - Paratici ha deciso : ecco la nuova mezz’ala! : Calciomercato Juventus- Un mercato ancora tutto da programmare, ma che potrebbe regalare un autentico colpo a sorpresa già a partire dalla prossima sessione di mercato invernale. Di fatto, come riportato dalla stampa inglese, la Juventus proverà l’assalto a Pogba già da gennaio. Serviranno circa 120-130 milioni di euro per convincere il Manchester United a dire sì. Paratici dovrà prima pensare alle cessione. In uscita Mandzukic, Perin, ...

Calciomercato Juventus : Eriksen obiettivo per il 2020 - ma il Real cerca l'anticipo : Christian Eriksen sarebbe il vero obiettivo del Calciomercato della Juventus per il 2020. Il danese sarebbe l’uomo dei sogni di Fabio Paratici che vorrebbe approfittare della possibilità di acquistarlo a parametro zero. Quasi scontato il suo addio al Tottenham: il giocatore deve ancora decidere il suo futuro ma non dovrebbe restare in Inghilterra. Così i bianconeri studiano il colpo, ma devono guardarsi dalla concorrenza del Real Madrid che ...

Calciomercato Juventus - Alderweireld potrebbe arrivare a parametro zero in estate : La Juventus ha raccolto martedì sera un'importante vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen, in un match che ha messo in evidenza una crescita difensiva notevole dei bianconere e soprattutto la qualità del settore offensivo, con Higuain, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo che hanno realizzato i gol decisivi. Si attende intanto la partita di Serie A contro l'Inter, una possibile occasione per la Juventus, in caso di vittoria, per ...

Calciomercato Juventus - piano Paratici : 4 addii e assalto a sorpresa a gennaio : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Come riportato nelle ultime ore, i bianconeri sarebbero pronti ad attuare una mini rivoluzione in vista del mercato di gennaio. Quasi certi gli addii di Perin e Pjaca. Il primo potrebbe dire sì alla corte del Benfica, pronto a tornare alla carica dopo il primo tentativo estivo. Il portiere ...

Calciomercato Juventus - Pogba vorrebbe tornare a Torino : Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paul Pogba, giocatore che è nella testa dei dirigenti bianconeri da anni. Il centrocampista francese vorrebbe cambiare aria da qualche tempo: già la scorsa estate la Juventus ha fatto un tentativo con il Manchester United, ma non è riuscita a trovare un'intesa economica. Il club inglese infatti chiedeva ...

Calciomercato Juventus - Dybala : piace allo United ma la Joya non cambia idea : Paulo Dybala continua ad essere al centro delle voci di Calciomercato della Juventus. L’argentino sta giocando con maggiore continuità con Maurizio Sarri ma i rumors sul suo futuro non si spengono. In Inghilterra chiamano in causa ancora una volta il Manchester United, Solskjaer stravede per la Joya e dopo i tentativi estivi è pronto ad un nuovo assalto. Il modulo provato dai bianconeri nelle ultime gare però potrebbe dare nuova linfa alla ...

Juventus - Calciomercato.com : 'Allegri e Mandzukic potrebbero ritrovarsi al Manchester Utd' : La Premier League, in questa prima parte della stagione, non sta regalando clamorose sorprese dal punto di vista dei risultati: la sfida Liverpool e Manchester City prosegue, ma la squadra di Klopp ha già distanziato di cinque punti dopo sette partite quella di Guardiola, ottenendo sette vittorie in altrettante partite. Per quanto riguarda invece le altre 'candidate' ai posti europei, la squadra che più sta deludendo è il Manchester United di ...

Calciomercato Juventus - Paratici ancora su Rakitic : occasione per gennaio : Calciomercato Juventus – Da intoccabile e invisibile: è questa la parabola di Ivan Rakitic, centrocampista ai margini del progetto dell’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde. Nelle due stagioni precedenti, il croato è stato uno dei giocatori più utlizzati, mentre in questo primo scorcio ha totalizzato cinque presenze e solo 166 minuti in campo. Davvero troppo poco per un calciatore di qualità e affidamento che, fino alla fine ...

Calciomercato Juventus - Emre Can potrebbe andare al Bayern Monaco la prossima stagione : La Juventus è pronta a disputare la seconda giornata di Champions League in un match che la vedrà giocare contro il Bayer Leverkusen del giovane Havertz, elogiato da Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione della partita del 1 ottobre. Di certo le prestazioni dei bianconeri sembrano gradualmente migliorare e le partite contro Bayer Leverkusen e Inter saranno ulteriore banco di prova per i giocatori del tecnico toscano. Contro la ...