Calcio : Lega Serie A celebra i 90 del campionato a girone unico (2) :

Serie A TV - vicina l’intesa tra la Lega Calcio e Mediapro : La Serie A avrebbe deciso la strada da intraprendere per massimizzare gli introiti da diritti tv per il triennio 2021-2024. Secondo quanto riferito da MF-Milano Finanza, dopo mesi di estenuanti trattative con Mediapro (che già si era fatto avanti con l’ ultimo bando, assegnato poi nel giugno di un anno fa a Sky Italia e […] L'articolo Serie A TV, vicina l’intesa tra la Lega calcio e Mediapro è stato realizzato da calcio e ...

Calcio - Nations League 2020-2021 : cambia il format. Lega A a 16 squadre : Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito ieri a Lubiana (Slovenia) per prendere delle decisioni importanti per tutte le competizioni gestite dalla Federazione internazionale. Ebbene, ci sono importanti novità per quanto concerne la Nations League di Calcio, rassegna innovativa introdotta nel biennio 2018-2019 che sarà riproposta anche per quello 2020-2021. L’edizione vinta nel mese di giugno dal Portogallo ha riscosso un grande successo e i ...

Calcio pirata - cosa rischia chi aveva il “pezzotto”? Carcere e multe pesanti in arrivo. La Lega : “Andremo fino in fondo” : Mercoledì mattina è partita una maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza e da diverse polizie giudiziarie europee, la ribattezzata operazione “Eclissi” contro la pirateria. I risultati sono stati importanti e di assoluto rilievo visto che è stato smantellato un circuito clandestino attivo dal 2015 e che poteva vantare addirittura 5 milioni di utenti in tutta Italia (si parla di 50 milioni in tutto il mondo): numeri enormi ...

Calcio : Morelli - 'Sala Pilato - su San Siro Lega non si tira indietro' : Milano, 18 set. (AdnKronos) - "La Lega non si tira indietro e, ritenendo San Siro un monumento, ribadiamo il totale sostegno alle società per le scelte sul futuro delle squadre nel rispetto dello stadio conosciuto in tutto il mondo". Così Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, d

La Coppa di Lega del campionato di Calcio francese verrà abolita : La Lega calcistica francese ha comunicato l’abolizione della Coppa di Lega, la seconda Coppa del campionato di calcio nazionale, a partire dalla prossima stagione. Come già successo negli ultimi anni in altri paesi europei, la competizione è stata abolita perché ritenuta

La Guardia di Finanza ha oscurato Xtream Codes - una piattaforma per lo streaming illegale di partite di Calcio : Stamattina la Guardia di Finanza italiana ha oscurato Xtream Codes, una piattaforma online che consentiva lo streaming illegale di vari contenuti a pagamento, tra cui e soprattutto partite di calcio. La misura è stata presa nell’ambito di un’operazione europea contro le

Superlega - Eca e Uefa frenano : “Calcio nazionale deve essere protetto” : Si torna a parlare di Superlega. La Uefa e la European Club Association (ECA) sono pronte a prendere in considerazione i diversi punti di vista emersi negli ultimi mesi in merito al controverso progetto di riforma della Champions League. E’ quanto emerso da un congresso organizzato nei pressi di Lisbona. “Dobbiamo fare in modo che tutti possano aderire. Il calcio nazionale deve essere protetto e, allo stesso tempo, dobbiamo ...

Stramaccioni - é guerra con la FederCalcio iraniana “I miei legali sono al lavoro” : Posegue quella che potrebbe sembrare una barzelletta ma è purtroppo realtà per Andrea Stramaccioni. Il tecnico è sempre bloccato in Iran e adesso ha dichiarato guerra alla Federcalcio iraniana,che ieri gli aveva una nota di censura per “comportamento non professionale e dichiarazioni non vere”. “Non solo non mi e’ mai stata comunicata tale nota di censura – ha detto Stramaccioni all’Ansa – ma nemmeno ...

Problema omofobia negli stadi francesi - la Lega Calcio convoca una riunione : Il Problema dell’omofobia negli stadi, in Francia, sta diventando più grave del previsto. A tal proposito, dopo l’episodio di ieri – l’ultimo di tanti – la Lega Calcio francese ha deciso di convocare per il prossimo 5 settembre una riunione per discutere il Problema. In occasione di Metz-Paris Saint Germain di ieri, la partita è stata sospesa per alcuni minuti a causa di uno striscione omofobo esposto dai ...

Calciomercato Inter - l’ultima soluzione al caso Icardi si chiama Napoli : l’argentino però ‘minaccia’ le vie legali : Il club del presidente De Laurentiis non ha perso ancora le speranze per Icardi, ma l’argentino sembra avere in mente tutt’altra soluzione Il caso Icardi non accenna ad avviarsi verso una soluzione, anzi. L’Inter resta in mezzo al guado, certa dell’estraneità al progetto dell’argentino, ma ignara su quale possa essere la via d’uscita di questo tunnel senza fine. Claudio Grassi/LaPresse L’incontro ...

Calciomercato - le ultime : la Lega Serie A ‘spoilera’ un acquisto del Milan - colpi di Napoli - Torino e Udinese : ultime trattative di Calciomercato caldissime tra ufficialità e trattative avviate. La Lega Serie A conferma l’acquisto di Leo Duarte da parte del Milan. Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega, infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: colpo dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ...

I tifosi contro lo spot anti-pirateria della Lega : “Siete voi che avete ucciso il Calcio” : Ieri la Lega Calcio ha diffuso la campagna contro la pirateria tv: “La pirateria uccide il calcio” recita lo spot rilanciato dai club di Serie A. E i tifosi? Sui social, hanno risposto con una contro-campagna contro i club. Lo racconta l’edizione bolognese del Corriere della Sera. “Siete voi che avete ucciso il calcio con le pay-tv e ci state spremendo il portafoglio”. E’ stato questo il messaggio lanciato dai ...