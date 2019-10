Calcio | i convocati dell’Italia per Grecia e Liechtenstein Mancini chiama Di Lorenzo

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per le gare contro Moldavia e Lussemburgo : Il nuovo CT dell’Under 21, Paolo Nicolato, ha diramato le sue prime convocazioni da quando è passato a sedere sulla panchina che fu di Luigi Di Biagio. Gli azzurrini saranno impegnati in due gare, la prima, amichevole, venerdì 6 settembre alle ore 18.30 a Catania contro la Moldavia, la seconda, ufficiale, martedì 10 settembre alle ore 18.30 a Castel di Sangro nelle qualificazioni agli Europei del 2021 contro il Lussemburgo. Gruppo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide ad Armenia e Finlandia. Novità in arrivo per Mancini? : Dopo due sole giornate di Serie A è già tempo di sosta per il campionato italiano di Calcio. Nei prossimi giorni tornerà in scena la Nazionale per due match di qualificazione a Euro 2020 valevoli per il Gruppo J. Gli azzurri del CT Roberto Mancini, infatti, saranno impegnati contro l’Armenia ad Erevan giovedì 5 settembre alle ore 18.00 italiane, quindi seconda trasferta domenica 8 settembre alle ore 20.45 a Tampere contro la Finlandia. La ...