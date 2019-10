Calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 | Malta-Italia 0-2 | Bartoli e Girelli

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Vince ma non convince la Nazionalena di. Le azzurre, impegnate quest’oggi nella trasferta di Ta’Qali contronel terzo incontro valido per il Gruppo B delleagli, si sono imposte 2-0 grazie alle reti messe a segno al 69′ da Elisani e al 92′ su rigore da Cristiana. Due gol dal sapore di liberazione in un confronto nel quale le giocatrici del Bel Paese hanno fatto fatica ad essere incisive negli ultimi 20 metri, manifestando le stesse problematiche che già si erano notate nelle precedenti apparizioni contro Israele e Georgia. E dunque arriva la terza vittoria in altrettante partite ma di sicuro andrà registrato qualcosa in vista della sfida contro la Bosnia a Palermo di martedì 8 ottobre, considerando l’avversario di un livello ampiamente superiore in un raggruppamento nel quale la Danimarca ...

