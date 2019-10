Brexit | governo a corte Edimburgo | «Johnson chiederà proroga senza accordo»

Brexit - ecco il piano del governo britannico di Boris Johnson : È una frontiera che non torna la principale proposta del primo ministro britannico all’Unione Europea per evitare una Brexit senza accordo. Boris Johnson ha inviato una lettera al presidente uscente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Nella missiva propone quella che definisce «un ragionevole compromesso» per l’accordo. Il punto fondamentale è la questione irlandese, quella del confine fra Eire e Irlanda del Nord. L’offerta di Johnson ...

Bce - spread - trade war - Brexit Il governo Conte e il fattore C : Un’Europa sempre più vecchia, stanca e arrabbiata prova a voltare pagina e per spegnere i focolai populisti e nazionalisti che continuano a propagarsi per il vecchio continente sembra pronta a chiudere la stagione dell’austerity, per la verità fattasi più blanda già da qualche anno, e imbracciare politiche neo-keynesiane basate sulla crescita, a debito, degli investimenti per sostenere la domanda interna e ...

Brexit - scatta l’Operazione Yellowhammer. Pubblicato lo scenario “no deal” : il governo britannico teme il caos : Una Brexit senza accordo con Bruxelles potrebbe provocare un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari e del carburante, problemi nella fornitura di farmaci e possibili "disordini pubblici e tensioni tra i cittadini": alla fine il governo britannico è stato costretto a svelare l'Operazione Yellowhammer, il piano di emergenza per un divorzio dall'Ue "no deal". E il contenuto del documento - fa notare The Guardian - è molto simile al piano ...

Brexit - muro contro muro governo-Camere : 15.00 Boris Johnson "non chiederà una proroga". Lo annuncia un portavoce di Downing Street confermando l'intenzione del primo ministro di non obbedire a quanto prescritto dal "Benn Bill", la legge appena approvata che impone al governo di chiedere alla Ue un rinvio della Brexit di tre mesi al 31/01/2020. "Se i deputati vogliono risolvere questo problema c'è un modo molto semplice per farlo, votare per le elezioni anticipate", come chiede la ...

Brexit - fratello Boris Johnson lascia Tory e governo/ Anche Jo 'tradisce' il premier : Brexit, Boris Johnson sconfitto: si attende la mossa a sorpresa del premier. Il primo ministro potrebbe dimettersi per andare alle elezioni?

Brexit caos - governo Johnson ko al primo voto sulla legge anti no-Deal - il premier : «Elezioni anticipate» : «Bell?inizio, Boris», ha tuonato qualcuno quando lo speaker della Camera John Bercow, nella tarda serata di ieri, ha annunciato la sconfitta del governo con 328 voti contro 301 al...

Brexit - governo battuto : dal Parlamento ok a legge per trovare un accordo con l’Ue. Johnson : “Mozione per elezioni anticipate” : Il premier Boris Johnson lo aveva dichiarato nei giorni scorsi: se la mozione delle opposizioni contro una Brexit no-deal – il cui senso è di trovare un accordo e posticipare l’uscita dalla Ue oltre il 31 ottobre – fosse stata approvata, allora avrebbe chiesto le elezioni anticipate. Uno scenario che ora è sempre più vicino, con un probabile ritorno alle urne fissato per il prossimo 14 ottobre dopo la resa dei conti che si è ...

Il nuovo governo nasce con un contratto mica male : vaffa Brexit : L’elemento più rilevante presente all’interno del programma di governo diffuso ieri mattina dalla piattaforma Rousseau non riguarda tutto ciò che il programma prevede (tra i punti elencati mancano solo la promessa di lavorare con urgenza alla pace nel mondo e la garanzia di offrire cchiù pilu pe’ tu

Brexit - Londra piomba nell'incubo di una nuova crisi di governo : La defezione del deputato conservatore Lee, dovuta al suo dissenso nei confronti della strategia del governo Johnson per la...

La contromossa di Corbyn : “Prima legge anti-no deal - poi elezioni”. E parte la campagna del governo : “Preparatevi alla Brexit” : Prima l'approvazione di una legge per provare a imporre al governo Tory di Boris Johnson una proroga della Brexit oltre il 31 ottobre (ed evitare lo scenario del no deal), poi il voto anticipato. E' questa la strategia di Jeremy Corbyn per l'immediato futuro del Regno Unito. Il leader laburista britannico lo ha ribadito oggi rigettando il suggerimento del suo predecessore (e detrattore) Tony Blair, che poche ore prima aveva sollecitato invece il ...

Brexit - Johnson convoca il governo e minaccia i Tory ribelli : “Legge anti-no deal sarebbe sfiducia”. Spunta l’ipotesi di elezioni anticipate : Il Parlamento britannico nei prossimi giorni sarà ancora aperto e martedì ai Comuni è previsto un voto che rischia di rompere le uova nel paniere a Boris Johnson: quello sulla mozione che le opposizioni, Labour in testa, intendono presentare per impedire al premier di portare il Regno Unito fuori dalla Ue senza un accordo. La fronda che nel Partito conservatore è contraria a un’uscita al buio è ampia e il leader è preoccupato. Tanto da ...

«Preparatevi alla Brexit» - la campagna di informazione del Governo : Due mesi all’addio e il Governo britannico prepara i cittadini, del Regno Unito e non solo, alla separazione fissata per il 31 ottobre. «Get Ready for Brexit», «Preparatevi per la Brexit» è lo slogan scelto per la pagina che, in base alle risposte date, indica quali informazioni servono per essere pronti alla data dell’addio fra UK e UE. È una campagna pubblicitaria che costa più di 100 milioni di sterline, il doppio di quello usato per la ...