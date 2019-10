Bordoni | Forza Italia in tutti i Municipi contro la Raggi | 12 Ottobre raccolta firme per

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma – Davide, coordinatore romano di: In tutte le piazze deidi Roma parte il 12ladiper mandare via uno dei peggiori sindaci della Storia di Roma.si mobiliterà compatta. Con unità di intenti e con tutto il Centrodestra stiamo valutando un’azione sinergica in Campidoglio per contrastare la deriva di questa Amministrazione 5 stelle che con Roma Metropolitane e AMA ha mostrato tutta l’inadeguatezza delle sue politiche. Stiamo concordano una cabina di regia per il programma e per il prossimo candidato sindaco che dovrà rappresentare al meglio i valori del Centrodestra unito aiutando Roma a rialzarsi da chi l’ha buttata giù a colpi di incompetenza. Il 12saremo in tutte le piazze deidi Roma per dire chec’è, con i suoi dirigenti e gli attivisti sempre tra la gente. Quello che ha ...

leggoit : Roma, Forza Italia in piazza contro la Raggi. Bordoni: «Uno dei peggiori sindaci. Stanno distruggendo la città» - LuciaMosca1 : (Ama, Davide Bordoni (Forza Italia): 'Zaghis sotto il peso dell'incertezza') Segui su: La - AltronT : RT @Guglielmo_Totti: @bordoni_saker Mio modesto parere: l'airbus francese sta ai dazi come l'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando s… -