Bonucci infiamma il Derby d’Italia | “vedrete una grande Juventus | faremo risultato

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) LeonardoInter-: il difensore bianconero pronto a farenonostante i nerazzurri dell’ex Antonio Conte abbiano iniziato benissimo la stagione Il countdown sta per scadere, domenica notte la Serie A si ferma per il big match fra Inter e. Adre una partita già caldissima ci ha pensato Leonardoche ai microfoni di Sky Sport ha parlato con sicurezza della prestazione della: “a Milano vedrete una: porteremo a casa ilche vogliamo. L’Inter ha iniziato benissimo il campionato, come del resto era facile prevedere dopo l’arrivo di Conte. Sono unasquadra, hanno giocatori di alto livello e il loro sistema permette a tutti di esprimersi al meglio. Al Camp Nou hanno messo in difficoltà il Barcellona per un’ora giocando sempre la palla in verticale. Pronostico? Non ...