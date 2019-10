Bolle di idrogeno | un nuovo meccanismo per generare luce dai cristalli

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) I materiali del futuro saranno bidimensionali e con eccezionali proprietà: più resistenti dell’acciaio, più leggeri dell’alluminio, flessibili come la plastica. Dopo anni di intensa e fruttuosa attività sul grafene, l’interesse della comunità scientifica va progressivamente spostandosi verso la ricerca di altri materiali bidimensionali, in grado di sostituire i semiconduttori convenzionali e particolarmente adatti per la realizzazione di dispositivi compatti, a basso consumo e flessibili. Unstudio, coordinato dai ricercatori del Dipartimento di Fisica della Sapienza in collaborazione con il Centro di ricerca per le nanotecnologie applicate all’ingegneria (Cnis) della Sapienza, l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Cnr e la Australian National University, ha individuato un metodo innovativo per crearea due dimensioni altamente deformati. La possibilità di indurre ...

