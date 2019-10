Fonte : quattroruote

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Dopo ilveloceToyota Supra è tempo di analizzare le prestazionisua controparte europea, la BMW Z4. Pur condividendo la stessa meccanica, le due sportive hanno tarature molto differenti, soprattutto a livello di assetto, apprezzabili principalmente in pista. Non bisogna poi trascurare altre differenze, come il peso e i pneumatici montati di serie. Progressiva anche al limite. Ed è proprio il peso che, almeno sulla carta, porta in svantaggio la roadster dell'Elica, maggiormente votata al confort rispetto alla giapponese. La Z4, però, risulta facile da guidare anche al limite: il posteriore allarga sempre in maniera progressiva e il gas permette di gestire facilmente l'esuberanza del sei cilindri in linea da 340 CV e 500 Nm abbinato a un cambio automatico a otto rapporti con trazione posteriore. Ma basteranno queste caratteristiche per staccare un tempo sulin linea ...

dinoadduci : BMW - Il giro a Vairano della Z4 M40i - VIDEO - quattroruote : Come se l'è cavata la #BMW #Z4 M40i sul giro pista di Vairano? Non perdetevi il video --> - una_tizya : Da qualche giorno, causa guasto alla mia adorara mini, giro con un bmw serie 3 coupè. Ti guardano come se fossi un… -