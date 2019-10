«Birds of Prey» | il film su Harley Quinn | cast | trailer | trama | news

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn ecco il Trailer in italiano : Èstato lanciato il Trailer in italiano di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Si tratta dell’attesissimo film di Dc Comics, spin-off di Suicide Squad, sulla figura dell’antieroina Harley Quinn! Nel cast stellare troviamo Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina ed Ewan McGregor. L’uscita del film è prevista per il 6 febbraio 2020. #BirdsOfPrey L'articolo ...

L'Harley Quinn scatenata di «Birds of Prey» ricorda tanto «Deadpool» : Vedi i due minuti del trailer di Birds of Prey e ti chiedi: ma quanto è sexy, pazza, imprevedibile e ironica Harley Quinn? Più vendicativa della sposa di Kill Bill, più matta e colorata delle giovani teppiste di Spring Breakers e con una gang che fa impallidire per carisma, fascino e inventiva le Ocean's 8, l'ex amante del Joker di Suicide Squad torna in sala il prossimo febbraio 2020, con una compagnia tutta nuova e tutta al femminile. Di ...

Birds of Prey - ecco il primo trailer del film con Harley Quinn : https://youtu.be/385KUdJIQDk Continua la rinascita dei film della Warner Bros tratti dai personaggi dei fumetti Dc Comics: dopo anni di alterne vicende, scelte più coraggiose hanno portato all’exploit per esempio di Joker, premiato alla scorsa Mostra del cinema di Venezia e in uscita in sala in questi giorni. Ma altrettanto atteso è anche Birds of Prey, o meglio per citarlo con il suo titolo completo Birds of Prey (and the Fantabulous ...