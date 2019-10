Berlusconi | “Partito popolare europeo si allei con Renzi” Ma Tajani lo corregge

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Il Partitodeve rivedere le proprie alleanze, andando ad allearsi anche con il partito di Matteo Renzi in Italia“. Le parole di Silviosembravano eloquenti, ma Antonio, vicepresidente di Forza Italia, ha voluto sottolineare come l’ex presidente del Consiglio si sia sbagliato: “Il suo è stato un lapsus, intendeva dire ‘allearsi con la Lega’“. L'articolo: “Partitosicon Renzi”. Malo: “Lapsus, intendeva dire Lega” proviene da Il Fatto Quotidiano.

