Basta ambiguità sullo ius culturae | serve una legge per quasi un milione di giovani

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Col cambio del governo sono diversi i temi su cui si sono rialimentate le aspettative e anche le speranze di molti. Tra questi c’è sicuramente la tanto attesasulla cittadinanza.Recentemente sono riparti appelli e inviti vari sul web. Tra gli ultimi c’è quello di Marwa Mahmoud, una giovane donna e mamma e figlia di migranti, neoconsigliera Partito Democratico al comune di Reggio Emilia.Ora è inaccettabile che per opportunismo e ambiguità politiche si continui a negare un diritto aundiitaliani, nati e cresciuti in Italia, ma senza cittadinanza.Dare finalmente diritti a questiè una priorità. Già più volte in passato questa riforma tanto attesa da molti è stata fermata nascondendosi dietro la scusa di evitare il rischio di favorire le destre.Ma si può fare politica in ...

