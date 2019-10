Banksy | asta record per il suo “Parlamento delle scimmie” | venduto da Sotheby’s a 11 | 1

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019)da. Il suo “Parlamentoscimmie” è stato infattiall’da Sotheby’s di Londra a 11,1 milioni di euro, una cifra mai vista prima per l’artista britannico noto soprattutto per i suoi provocatori murales da strada. “Devolved Parliament”, questo il titolo originale dell’opera, raffigura, in stile accademico, la Camera dei comuni di Westminster in cui i deputati sono tutti scimpanzé. Il precedenteper un’opera diapparteneva a “Keep it Spotless”, che nel 2008 andò all’incanto per Sotheby’s a New York per 1,8 milioni di dollari. La base d’per il quadro, che, quando è apparso, ha fatto impennare l’interesse in sala e anche online dopo una seduta senza patemi, era stata fissata a 1,5-2 milioni di sterline al massimo. “Oggi abbiamo fatto la storia”, ha commentato il battitore ...

