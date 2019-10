Bando Servizio Civile | 40mila giovani da impiegare in tutta Italia | scadenza il 10 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sono tantissimi iche, in attesa di trovare un lavoro stabile, decidono di presentare domanda per partecipare ai progetti offerti dalUniversale. Per il biennio 2019/2020 ilselezionerà circarisorse da assumere con lavoro Part-time e una retribuzione mensile di 439,50 euro per l'intera durata delle attività proposte. Il Scn permetterà, dunque, a tantissimi ragazzi di partecipare a diversi programmi indirizzati alla difesa, non armata e non aggressiva, del proprio Paese, all'educazione, alla pace tra persone di ogni nazionalità, e all'esaltazione dei valori fondamentali per la Repubblicana, con iniziative per la collettività e per il territorio. Ilaprirà tali progetti innelle seguenti aree di intervento legate ai settori: protezioneall'estero, ambientale, assistenziale, ...

ilvaglio1 : Benevento - Bando per il Servizio civile all'Unitalisi #serviziocivile #UNITALSI #benevento - laurgob : RT @SapienzaRoma: Vuoi fare il #serviziocivile alla Sapienza? Nel Bando 2019 del #ServizioCivileUniversale sono presenti cinque progetti de… - CatacombSociety : Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale per l’anno 201… -