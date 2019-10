Avengers | Damage Control è il nuovo ambizioso progetto annunciato da Marvel Studios

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Dopo aver conquistato il mondo cinematografico con un universo di incredibile successo di critica e pubblico in continua espansione,sta tentando di acquisire sempre maggiore importanza anche nel mondo videoludico e in particolare in un ambito non sempre così fortunato ma indubbiamente molto interessante come la realtà virtuale.Ildaè legato alla VR ma si tratta di qualcosa di molto diverso rispetto a un interessante titolo come Iron Man VR. Dimenticate infatti PlayStation VR o visori per PC e dispositivi mobile perché almeno per ora l'esperienza in questione è legata alle strutture The Void presenti negli Stati Uniti e nel Canada.è un'esperienza in realtà virtuale che permetterà ai fan di combattere a fianco di supereroi come Doctor Strange, Ant-Man e molti altri grazie a una tecnologia creata da Shuri, ...

