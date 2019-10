Autostrada del Sole | 50 anni fa nasceva la spina dorsale dell’Italia

Un gruppo di lavoratori di Whirlpool ha bloccato l’Autostrada Napoli-Salerno per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Napoli : Un gruppo di lavoratori di Whirlpool ha bloccato l’autostrada Napoli-Salerno per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Napoli. La manifestazione è avvenuta all’altezza del casello di ingresso della A3, a sud-est della città. Dopo la protesta i lavoratori sono

Tragedia in Autostrada : padre e figlia morti nel rogo dell’auto : Fonte foto: agenzieTragedia sulla Torino-Pinerolo: padre e figlia morte nel rogo dell’auto 1Sezione: Cronache Tag: incidente stradale Gabriele Laganà L’incidente questa mattina all’altezza di Piscina. Le due vittime, di 6 e 46 anni, non hanno avuto scampo. A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che era alla guida di un’altra ...

Revisione delle concessioni Autostradali - ecco che cosa potrà accadere : Che cosa s’intende davvero per «Revisione delle concessioni»? Il governo Conte-bis ha messo questa espressione tra le bandiere del suo programma su cui ha appena ottenuto la fiducia. Precisando che non si riferisce solo a quelle autostradali, per le quali però non si esclude qualche revoca per i Benetton. Così il titolo Atlantia ha perso quota. Ma in realtà il futuro del business delle autostrade dipende da come questa Revisione verrà fatta

Graziano Delrio : "Su alcune concessioni Autostradali possibile revoca" : Sulle concessioni autostradali “siamo stati molto chiari: la revisione dei sistemi concessori, non solo autostradali, è importante per tutelare sempre al meglio l’interesse pubblico. alcune concessioni, in particolare quelle collegate alla tragedia del ponte Morandi, vanno viste, come sta facendo già la Presidenza del Consiglio, con gruppi di esperti che potranno anche arrivare fino alla revoca”. Lo ha detto a Sky ...

Lo sciopero Autostradale del 25 e 26 agosto : Durerà dalle 10 alle 14 di domenica 25 e dalle 18 di domenica alle 2 di lunedì 26: le cose da sapere

A 8 anni con l’auto della mamma a 140 all’ora in Autostrada : “Volevo guidare un po’” : Un bambino tedesco di 8 anni ha guidato a tutta velocità di notte l'auto della mamma, dotata di cambio automatico, sull'autostrada che porta a Dortmund. Dopo essersi fermato in una piazzola di servizio e aver acceso i lampeggianti, è stato trovato dalla polizia alla quale avrebbe detto scoppiando a piangere: "Volevo solo guidare un po'".

Torna il Tutor in Autostrada : via libera della Cassazione : Il sistema di controllo della velocità, gestito dalla Polstrada, verrà riattivato entro il controesodo. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi per cui la Corte d'Appello di Roma ne aveva chiesta la rimozione perchè "violavano le norme di proprietà intellettuale"

Incidente sull’Autostrada A2 del Mediterraneo : Marco si schianta e muore a 20 anni : L'Incidente è avvenuto all'alba a Montalto Uffugno, in provincia di Cosenza. A perdere la vita Marco Calderaro, 20 anni.Continua a leggere

Osservazione della Terra : lanciato con successo il 2° satellite della costellazione EDRS - “l’Autostrada dello Spazio” : È stato lanciato con successo il secondo satellite che si unisce alla costellazione che forma il Sistema Europeo di Trasmissione Dati EDRS (European Data Relay System). Il satellite è stato lanciato da un Ariane 5 partito dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese, il 6 agosto alle 21:30 ora italiana (19:30 UTC). EDRS permette di osservare la Terra quasi in diretta, accelerando le risposte alle situazioni di emergenza e ...