Audi Q3 Sportback | la tecnologia si fonde con la bellezza

Nuova Audi Q3 Sportback - sintesi perfetta di bellezza e tecnologia : bellezza e tecnologia. Un connubio vincente, nonché cuore della Nuova Audi Q3 Sportback, il primo SUV coupé della casa dei quattro anelli presentata a Milano, presso l'Armani /

Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback : Audi Sport presenta la nuova generazione di RS Q3 e amplia la propria gamma introducendo un modello inedito: RS Q3 Sportback. Entrambi gli sport utility compatti sono caratterizzati da performance eccezionali, un design muscolare e dalla massima fruibilità nell'utilizzo quotidiano. Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback sono sinonimo di potenza ed elevate performance.

Audi - Al volante della RS7 Sportback : Alzare lasticella. questo lobiettivo di ogni nuova vettura del reparto Audi RS. Con la nuova RS7 Sportback ci sono riusciti per lennesima volta, realizzando una comoda ammiraglia che consente di viaggiare con la famiglia e al tempo stesso di raggiungere i 305 km/h e di bruciare lo 0-100 km/h in 3.6 secondi. Il valore aggiunto rispetto al passato sono la precisione e lagilità di guida nei percorsi misti, caratteristiche inaspettate per una ...

Audi RS7 Sportback - 600 CV con il V8 mild-hybrid : Il quarto di secolo della sigla RS ha portato con sé sei nuove Audi al peperoncino, che si sveleranno a poco a poco. Dopo la RS6 Avant, a uscire allo scoperto al Salone di Francoforte è la nuova RS7 Sportback. Spenti i riflettori sulla kermesse tedesca, bisognerà attendere i primi mesi del 2020 per vederla su strada. Non ancora comunicati i prezzi per il mercato italiano. "Like Deltona". Stephan Fahr-Becker, il designer che cura ...

Audi A5 - Cabrio - Sportback e Coupé si rinnovano : L'Audi A5 si rinnova con un leggero restyling. Le versioni Coupé, Cabriolet e Sportback sono state aggiornate nel design, nelle dotazioni e nei motori seguendo la strada intrapresa con la A4.Mano leggera e look sportivo. Esteticamente le A5 sono state riviste nella forma dei paraurti e nella mascherina, con prese d'aria dal taglio sportivo e il single frame dotato di una nuova griglia interna. Minigonne laterali più snelle e il diffusore ...

Audi RS Q3 - La Sportback avvistata su strada : L'Audi RS Q3 Sportback è con ogni probabilità una delle sei novità della gamma RS che l'Audi ha in serbo per il prossimo futuro, come anticipato in un teaser diffuso poco prima del lancio della RS6.Via le protezioni, la RS è pronta. Proprio la RS Q3 Sportback è la protagonista delle foto spia di oggi, dopo una serie di avvistamenti già avvenuti nei mesi scorsi. Con la Q3 Sportback appena presentata è molto più facile delineare i contorni della ...

Audi - Aggiornamenti in arrivo per la S5 Sportback : LAudi è al lavoro su molteplici Aggiornamenti di diversi modelli della propria gamma. Dopo aver pizzicato la nuova A3, la Q3 Sportback e la RS Q3 Sportback, i nostri fotografi, infatti, sono riusciti a immortalare il restyling della S5 Sportback, il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno.Aggiornamento mirato. Il prototipo della sportiva riprendere fedelmente le proporzioni e l'impatto complessivo del modello attuale, ...

Audi RS7 Sportback - Quella blindata ha 760 cavalli : Vettura da sparo in tutti i sensi, questa versione dell'Audi RS7 Sportback: blindata e velocissima. Anzi, l'auto blindata più veloce al mondo, rivendica l'azienda che l'ha allestita - l'americana Add Armor - dall'alto dei suoi 760 CV. Sprigionati da un V8 da 4.0 litri biturbo, ovviamente vitaminizzato nella fattispecie dalla APR, che è specialista nel maneggiare i propulsori del gruppo Volkswagen per consentire a questa sportiva di spingere ...