Audi Ppe - Sulla Ppe nascerà una berlina elettrica

Commissione Ue - la francese Goulard sotto pressione. I ‘dubbi’ di Socialisti - Ppe e Verdi per indagine del 2017 : ‘Serve altra Audizione’ : La commissaria europea designata per il Mercato interno, la francese Sylvie Goulard, è stata messa sotto pressione dagli eurodeputati oggi in audizione al Parlamento Ue, mentre si difendeva sulla vicenda dell’indagine amministrativa relativa a un suo ex assistente parlamentare e sulla consulenza per il think-tank Berggruen Institute durante il suo mandato di eurodeputata. Goulard ha insistito sul “rispetto del principio di presunzione di ...

Trump invia truppe Usa in Arabia SAudita : Il Pentagono dispiegherà altre truppe e attrezzature militari in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per rafforzare la loro sicurezza dopo il grave attacco agli impianti petroliferi di Saudi Aramco di cui Riad accusa l’Iran

Papa Francesco - inAudito in Vaticano : "Troppo comunista? No...". Appello politico : una bomba su Pd e M5s : "Pregate per i governanti e per i politici, perché possano portare avanti dignitosamente la loro vocazione". Papa Francesco nella Messa mattutina a Casa Santa Marta, ripresa dopo la pausa estiva, riserva un messaggio tra le righe che sembra diretto a Pd e M5s. Come riporta Vatican News, riflettendo

ClAudio Borghi : "Cari amici del M5s - sono pronto a seppellirvi". Vendetta Lega in punta di regolamento : "sono pronto a seppellire gli amici del M5s con le leggi che mi hanno bocciato". Claudio Borghi, su La Stampa, annuncia la guerra parlamentare contro il governo dell'inciucio. Tutto in punto di regolamento, però: il leghista è presidente della Commissione Bilancio alla Camera e come i suoi colleghi