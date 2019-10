Atletica | Mondiali 2019 | record del mondo per Dalilah Muhammad nei 400 hs | Mutaz Essa

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar), dove si sono assegnati sei titoli aidileggera. Riflettori puntati soprattutto sui 400 metri maschili, i 400 ostacoli femminili ed il salto in alto maschile, di seguito la cronaca e tutti i risultati delle gare di oggi valide per la rassegna iridata. FINALI SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Era la gara più attesa dai padroni di casa, anche perchéBarshim era considerato il favorito. Nonostante in questa stagione non ci sia stato un vero e proprio dominatore e l’atleta del Qatar fosse reduce da un infortunio, l’intera nazione si è stretta intorno a lui per raggiungere l’impresa. Con un buon 2.37Barshim ha vinto l’oro nella sua Doha. Il pubblico presente allo stadio si è scatenato, accompagnando con forti incitazioni i festeggiamenti del ventottenne. Alle sue ...

