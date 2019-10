Atletica | Mondiali 2019 | nei 400 metri maschili si impone il bahamense Steven Gardiner

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Disputata la finale dei 400pianiaidileggera di Doha: in Qatar il re del giro di pista è il, che domina la contesa e sicon il gran crono di 43″48, record nazionale, mentre l’argento è del colombiano Anthony José Zambrano, che fa segnare 44″15, record continentale. Terza piazza, ad appena due centesimi di secondo dall’argento, per lo statunitense Fred Kerley, che chiude con bronzo in 44″17. Non basta invece il personale per il podio al giamaicano Demish Gaye, quarto con 44″46. Si classifica quinto invece Kirani James, con il crono di 44″54. Sesta posizione per il keniano Emmanuel Korir, che si ferma a 44″94, ultimo dei finalisti sotto il muro dei 45″, dato che il settimo classificato, Machel Cedenio (Trinidaad & Tobago), fa segnare 45″30, infine termina ...

