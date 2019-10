Atletica | Mondiali 2019 | Massimo Stano per la magia nella 20 km di marcia | l’azzurro se

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La 20 km dimaschile, in programma questa sera (dalle ore 22.30 italiane), si preannuncia come una della gare più aperte e incerte deidileggera. Si torna a competere per le strade di Doha, sotto i riflettori e nel cuore della notte locale (si arriverà attorno alle ore 01.00 della capitale del Qatar) e ci sono diversi fattori ambientali da tenere in considerazione come il grande caldo (già visto durante la Maratona femminile e le due 50 km) e l’umidità che metteranno a durissima prova tutti gli atleti. L’Italia può giocarsi qualcosa di importante con, bronzoCoppa del Mondo 2018 e quarto agli Europei dello scorso anno, che si presenta forte del record nazionale stampato a giugno in quel di La Coruna (1h17:45). Il 27enne pugliese si è allenato a puntino per questa rassegna iridata, il primato italiano lo ha galvanizzato e gli ...

eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - ilpost : Eleonora Giorgi ha vinto la medaglia di bronzo nella marcia ai Mondiali di atletica - angelomangiante : Prima giornata dei mondiali di atletica a Doha. Nei 5000 metri Busby crolla in pista per la fatica. Stremato. Dabò… -