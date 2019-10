Atletica | Mondiali 2019 La 4×100 maschile per stupire | Jacobs e Tortu possono far volare

Atletica - Mondiali 2019 : Massimo Stano per la magia nella 20 km di marcia - l’azzurro se la gioca coi big : La 20 km di marcia maschile, in programma questa sera (dalle ore 22.30 italiane), si preannuncia come una della gare più aperte e incerte dei Mondiali 2019 di Atletica leggera. Si torna a competere per le strade di Doha, sotto i riflettori e nel cuore della notte locale (si arriverà attorno alle ore 01.00 della capitale del Qatar) e ci sono diversi fattori ambientali da tenere in considerazione come il grande caldo (già visto durante la Maratona ...

Atletica - Mondiali 2019 : Gianmarco Tamberi - il graffio della Tigre. Il capitano vuole la medaglia : l’Italia sogna in alto : Per tirare fuori il coniglio del cilindro, per la magia all’improvviso contro qualsiasi pronostico, per il colpaccio in coda a una stagione complicata sotto il punto di vista fisico. Per una medaglia. Quantomeno per provarci. Gianmarco Tamberi si gioca il tutto per tutto nella Finale del salto in alto ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, è pronto a tirare fuori gli attributi come ha ripetuto più volte dopo il turno di qualificazione ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (venerdì 4 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi venerdì 4 ottobre saranno impegnati 11 italiani (8 in due staffette) ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena l’ottava giornata della rassegna iridata. Gianmarco Tamberi e Massimo Stano hanno le carte in regola per andare a caccia della medaglia rispettivamente nel salto in alto e nella 20 km di marcia, grande attesa anche per le batterie della 4×100 con l’Italia nelle mani di Filippo Tortu e a ...

Atletica - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv di venerdì 4 ottobre. Il calendario completo : oggi venerdì 4 ottobre va in scena l’ottava giornata di gara dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, prosegue la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano sei titoli: spettacolo assicurato col salto in alto maschile dove Gianmarco Tamberi si gioca delle carte importanti, in serata lo show della 20 km di marcia dove Massimo Stano può provarci, battaglia aperta sui 400 metri maschili e sui 400 ostacoli femminili, da non perdere anche il ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 3 ottobre - Naser da favola nei 400 : battuta Miller Uibo! Fabbri e Cestonaro si fermano in qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 23.41: Con la rimonta del tedesco Kaul si chiude anche la settima giornata di gare. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani sera per l’ottava giornata con molto più azzurro al via. Buonanotte 23.39: La Germania conquista l’oro con Niklas Kaul con 8.691 punti, argento per lEstonia con Maicel Uib (8.604), terzo posto ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (3 ottobre). Fabbri e Cestonaro : questione di centimetri : Ieri centesimi, oggi centimetri. L’Italia ha un conto aperto con la fortuna nel Mondiale di Doha e anche oggi arriva il tredicesimo posto quotidiano nel getto del peso con un ottimo Lorenzo Fabbri in una giornata molto poco azzurra con due soli atleti italiani e anche Ottavia Cestonaro non è andata lontana dal personale nel triplo. Ecco i voti agli atleti che sono entrati in gara oggi. LORENZO Fabbri 7.5: Un lancio, uno solo ma tanto basta ...

Atletica - Mondiali 2019 : pazzesco 400 metri. Eid Naser vince in 48.14 : terza di sempre! Uibo e Johnson-Thompson vincono le multiple : Settima giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) dove si sono assegnati quattro titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto sui 400 metri femminili e sulla conclusione delle prove multiple, di seguito la cronaca e tutti i risultati delle gare di oggi valide per la rassegna iridata. FINALI: 400 METRI (FEMMINILE) – Abbiamo assistito alla gara più bella, intensa, appassionante, tecnicamente valida degli ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 3 ottobre - Naser da favola nei 400 : battuta Miller Uibo! Chi vincerà le prove multiple? Fabbri e Cestonaro si fermano in qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 23.03: Al via la prima serie degli 800 dell’Eptathlon 22.57: Non è finita! Ci sono ancora le due gare conclusive dell’Eptathlon e del Decathlon 22.52: GARA STELLARE! Naser ORO PER IL BAHRAIN CON IL TERZO TEMPO DI SEMPRE, argento per le bahamense Miller Uibo con il quarto tempo di sempre, personale anche per la giamaicana ...

Mondiali Atletica 2019 – Leonardo Fabbri fuori dalla finale del getto del peso : il suo punteggio è out per 15 centimetri : Leonardo Fabbri resta fuori dalla finale del getto del peso dei Mondiali di Atletica 2019: l’atleta azzurro non si qualifica per 15 centimetri Non basta il punteggio di 20.75 a Leonardo Fabbri per aggiudicarsi l’accesso alla finale del getto del peso dei Mondiali di Atletica 2019. In quel di Doha, l’atleta azzurro resta fuori dalla finale per soli 15 centimetri, classificandosi tredicesimo. Di seguito i finalisti: Tomas ...

Atletica - Mondiali 2019 : Kevin Mayer si infortuna durante il salto con l’asta ed è costretto al ritiro. Vola Shanieka Ricketts nel triplo : Nella settima giornata dei Mondiali di Atletica leggera 2019 in corso di svolgimento a Doha (Qatar) sono andate in scena qualificazioni, batterie e buona parte delle gare di decathlon ed eptathlon. Di seguito il quadro di tutti i risultati. salto triplo (FEMMINILE) QUALIFICAZIONI – La prima gara di giornata è stata la qualificazione del salto triplo femminile che ha visto impegnata anche la nostra Ottavia Cestonaro. L’azzurra ha ...

Atletica - Mondiali 2019 : che beffa per Leonardo Fabbri eliminato nel getto del peso. L’azzurro a 15 centimetri dalla finale : Peccato per Leonardo Fabbri che non è riuscito a conquistare la finale nel getto del peso per soli 15 centimetri. L’azzurro ha ottenuto un buonissimo 20.75, la misura necessaria per superare direttamente il turno era fissata a 20.90. Buona prova quella dell’italiano al quale è mancato quel guizzo per raggiungere quello che era il grande obiettivo della stagione, una vera e propria beffa visto che il nostro ha chiuso al tredicesimo ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 3 ottobre - battaglia stellare sui 400. Chi vincerà le prove multiple? Fabbri e Cestonaro si fermano in qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 19.55: Leonardo Fabbri è fuori dalla finale del peso. In finale vanno il neozelandese Gill con 21.12 e lo statunitense Kovaacs con 20.92. Il 20.76 di Mihalievic spinge Fabbri al 13mo posto e fuori dalla finale 19.51: nell’asta del Decathlon Uibo supera 5.40 al secondo tentativo 19.45: Vola in finale il numero uno stagionale, lo ...

Atletica - Mondiali 2019 : eliminata Ottavia Cestonaro nel salto triplo. L’azzurra rimane sotto i 14 metri : Difficile ipotizzare una qualificazione alla finale nel salto triplo dei Mondiali di Atletica leggera di Doha per Ottavia Cestonaro. Purtroppo l’azzurra non è riuscita ad andare oltre le aspettative rimanendo al di sotto dei 14 metri e ben lontana dal proprio primato personale e dalla misura di qualificazione. La gara dell’italiana è iniziata decisamente male con un nullo che ha reso ripida la strada verso la qualificazione. Al ...

Mondiali Atletica Doha 2019/ Orari e programma : via alle prime batterie di oggi! : Mondiali atletica 2019 Doha: il programma di gare e finali, gli Orari e gli azzurri oggi, 3 ottobre, si scende di nuovo sulle pedane del Qatar.