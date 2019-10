Atletica | Mondiali 2019 | i giudici affossano Massimo Stano nella 20 km di marcia Oro a

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) L’Italia riponeva le speranze maggiori deidia Doha (Qatar)20 km maschile di, competizione in cuisi presentava al via tra i grandi favoriti assieme ai giapponesi, forte del quarto crono stagionale. Il 27enne pugliese stava effettivamente disputando una gara da assoluto protagonista, pienamente in lizza per una medaglia e, forse, anche per la vittoria. Il sogno è sfumato tra l’11° e il 13° km, quando il portacolori del Bel Paese si è visto esporre daitre proposte di squalifica in successione che, con il nuovo regolamento, comportano una penalità di 2 minuti di sosta. Una decisione di ardua comprensione: ladiè apparsa pulita, di sicuro nettamente migliore a quella di tanti atleti neppure sfiorati dai cartellini rossi. Una delusione cocente che l’azzurro faticherà a digerire. La medaglia ...

