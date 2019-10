Atletica | Mondiali 2019 | Dalilah Muhammad stratosferica | oro e record mondiale nei 400 hs!

Mondiali Atletica 2019 – Delusione Italia - gli azzurri della 4×100 falliscono l’accesso in finale : arriva però il record italiano : Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu falliscono l’accesso alla finale per 8 centesimi, centrando però il nuovo record Italiano Delusione cocente per la staffetta maschile della 4×100 ai Mondiali di Atletica, in corso di svolgimento a Doha. Gli azzurri falliscono l’accesso alla finale iridata, nonostante il nuovo record Italiano fatto segnare sulla pista del Khalifa International Stadium, un ...

Atletica - Mondiali 2019 : Dalilah Muhammad portentosa - oro e record mondiale nei 400 hs! : Dalilah Muhammad era la favorita dei 400 ostacoli dei Mondiali di Atletica leggera di Doha e non ha deluso le aspettative, anzi è andata ben oltre migliorando il record del mondo. La ventinovenne è volata leggera sulla pista della capitale del Qatar facendo fermare il cronometro a 52.16. Un tempo stratosferico che migliora di 4 centesimi il suo precedente primato. Alle sue spalle la compagna di squadra Sydney McLaughlin che ha chiuso in 52.23. ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4×100 donne in finale e a Tokyo! Tortu e Jacobs non bastano : azzurri out con record! Tamberi fuori dal podio - Stano ci prova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41: Niente da fare, Tamberi esce di scena. Gara deludente la sua, con 2.27 superato. L’ottavo posto, anche con gli infortuni alle spalle, non può essere soddisfacente 20.40: Tamberi, ora o mai più! 20.39: errore di Barshim al secondo tentativo 20.38: Errori anche per Zayas e Mason al secondo tentativo a 2.33 20.35: Spalle al muro per Tamberi. Sbaglia il primo di due tentativi a 2.33 e ...

Atletica - Mondiali 2019 : record italiano nella 4×100 - ma Tortu e Jacobs restano fuori dalla finale : Si spegne il sogno dell’Italia di approdare in finale nella 4×100 maschile ai Mondiali 2019 di Atletica a Doha (Qatar). Non è bastato realizzare il nuovo record nazionale in 38″11 in un contesto rivelatosi di livello stellare. Federico Cattaneo (che ha preso il posto in prima frazione dell’acciaccato Eseosa Desalu), Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu hanno portato a termine una prova strepitosa, di grande ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Record anche per gli uomini ma niente finale! Tamberi vuole il massimo nell’alto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: E’ il momento della finale dei 400 ostacoli. Si preannuncia un bello spettacolo con Ashley Spencer (Usa), Anna Ryzhykova (Ukr), Sydney Mclaughlin (Usa), Rushell Clayton (Jam), Dalilah Muhammad (Usa), Sage Watson (Can), Zuzana Hejnová (Cze), Lea Sprunger (Sui). Sarà tripletta Usa? 20.29: errore di Zayas 20.28: Nedasekau, tra mille difficoltà, è lì. E’ il numero uno stagionale ...

Atletica - Mondiali 2019 : la Giamaica vola in finale della 4×100 col miglior tempo. Brasile e Australia squalificate : Grande attesa per la staffetta 4×100 femminile dei Mondiali . Nella prima delle due batterie le francesi hanno combinato un vero e proprio disastro con un cambio orrendo tra la seconda e la terza frazionista, tirandosi di fatto fuori dalla lotta alla finale. La squalifica è arrivata tempestiva pochi secondi poco dopo la fine della gara. Per l’Australia è andata ancora peggio, visto che a causa di un cambio errato Maddie Coates è ...

Atletica - Mondiali 2019 : azzurre show! Record italiano nella 4×100 - sono in finale! : Fantastiche le azzurre della 4×100 che conquistano la finale ai Mondiali di Atletica leggera di Doha. Il quartetto composto da Johanelis Herrera Abreu, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa ha ottenuto un meraviglioso 42.90 che inizialmente significava nono posto generale e quindi niente finale. A distanza di qualche minuto è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: squalificato il Brasile. Questo significa che le azzurre ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Record anche per gli uomini! Tamberi vuole il massimo nell’alto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09: Starc supera 2.27 al terzo tentativo 20.08: Tamberi SUPERA 2.27 AL SECONDO TENTATIVO! 20.07: Vince la Gran Bretagna con 37″56, secondo il Brasile con 38″90, terzi Usa con 38″06, quarta Italia, quinta la Giamaica. Bravissimo Tortu a superare Blake, non uno qualsiasi 20.06: E’ Record ITALIANO anche PER LA SQUADRA AZZURRA MASCHILE! 20.06: E’ quarta ...

Mondiali Atletica 2019 – Italia in finale nella staffetta femminile 4×100! Brasile squalificato : azzurre a Tokyo2020 : Inizialmente eliminata, l’Italia entra nella finale della staffetta femminile 4×100 grazie alla squalifica del Brasile: le azzurre staccano il pass per Tokyo 2020 Dalla delusione alla gioia, è lo spazio di un attimo, giusto il tempo di assegnare una… squalifica! L’Italia, inizialmente eliminata nella seconda semifinale della staffetta femminile 4×100 a causa del 9° posto raggiunto, ha ugualmente staccato il pass per la ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59: zyas, Barshim, Mason e Akimenko superano 2.27 al primo tentativo 19.57: L’ITALIA E’ IN finale! Squalificato per invasione di corsia il Brasile. Italia in finale e a Tokyo 2020 19.54: Il portoricano Castro Rivera è il primo eliminato dell’alto 19.53: ormai è un vero e proprio abbonamento ai noni o ai tredicesimi posti per il clan azzurro. Le azzurre della staffetta, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 - Massimo Stano nella 20 km di marcia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16: Pronti alla partenza i protagonisti della seconda semifinale dei 1500 uomini. Al via Matthew Centrowitz (Usa), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Amos Bartelsmeyer (Ger), Josh Kerr (Gbr), Ronald Musagala (Uga), Matthew Ramsden (Aus), Manuel Tefera (Eth), Kevin López (Esp), Jake Wightman (Gbr), Ronald Kwemoi (Ken), Marcin Lewandowski (Pol), Youssouf Hiss Bachir (Dji), Abdelaati Iguider ...

Atletica - Mondiali 2019 : ecco i quartetti delle 4×100 dell’Italia. C’è Filippo Tortu - Cattaneo sostituisce Desalu - donne come a Yokohama : Sono stati appena resi noti i quartetti che prenderanno parte alla 4×100 in rappresentanza dell’Italia questa sera ai Mondiali di Atletica in corso di svolgimento a Doha, Qatar. Negli uomini c’è subito da rilevare un cambio: è quello che interessa Federico Cattaneo, il quale prenderà il posto in prima frazione di Eseosa Desalu, che non ha recuperato in tempo da un affaticamento al retto femorale occorso dopo la sua batteria dei ...

Atletica - Mondiali 2019 : il programma di domani (5 Ottobre). Programma - orari - tv e streaming. Gli azzurri in gara : I Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha sono ormai entrati nella parte finale. domani (5 ottobre) andrà in scena la nona e penultima giornata. Scenderanno in pista e in pedana, come sempre, alcuni tra gli atleti più forti, conosciuti e competitivi al mondo. Per quanto concerne gli azzurri saranno sette in gara, oltre alle tre staffette, si tratta del capitano Luminosa Bogliolo che scenderà in pista per i 100 metri ostacoli. A seguire Tania ...