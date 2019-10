Atletica | Mondiali 2019 | azzurre show! Record italiano nella 4×100 | sono in finale!

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Fantastiche ledella 4×100 che conquistano la finale aidileggera di Doha. Il quartetto composto da Johanelis Herrera Abreu, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa ha ottenuto un meraviglioso 42.90 che inizialmente significava nono posto generale e quindi niente finale. A distanza di qualche minuto è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: squalificato il Brasile. Questo significa che lehanno conquistato in un sol colpo la qualificazione alla finale iridata e hanno staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ovviamente è scoppiata la comprensibile gioia per le velocista. A complimentarsi con loro anche il capitano della spedizione italiana Gianmarco Tamberi, impegnato nello stesso momentofinale del salto in alto. Un risultato strepitoso per leche in finale dovranno vedersela con le staffetta degli Stati ...

eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - ilpost : Eleonora Giorgi ha vinto la medaglia di bronzo nella marcia ai Mondiali di atletica - angelomangiante : Prima giornata dei mondiali di atletica a Doha. Nei 5000 metri Busby crolla in pista per la fatica. Stremato. Dabò… -