Atletica | Marcell Jacobs | “Siamo riusciti a creare un gruppo unito”

Atletica - Mondiali 2019 : niente impresa per Marcell Jacobs - corre 10.20 e addio finale sui 100 metri : Marcell Jacobs non riesce nell’impresa di qualificarsi alla finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. L’azzurro non è purtruppo mai stato in gara nella prima semifinale, l’italo-statunitense è uscito molto male dai blocchi di partenza, la sua azione si è subito inceppata, nella parte lanciata non è riuscito a esprimersi al meglio e ha chiuso in settima posizione col tempo di 10.20. Un riscontro cronometro ...

Mondiali di Atletica - Filippo Tortu e Marcell Jacobs in semifinale nei 100 : il milanese si ferma a 10?20 - il bresciano vola con 10?07 : Due azzurri in semifinale nei 100 metri ai Mondiali di Doha. Sabato, ai blocchi che stabiliranno gli 8 finalisti ci saranno anche Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Il velocista milanese si è qualificato con un non brillantissimo 10″20, mentre Jacobs si è spinto fino a un ottimo 10″07 arrivando secondo nella sua batteria, vinta da Christian Coleman, favorito per l’oro, in 9″98. Invece Tortu, dopo essere partito male, è ...

Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu e Marcell Jacobs in semifinale nei 100 metri : Filippo Tortu e Marcell Jacobs staccano il pass per la semifinale dei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019: i due azzurri passano il turno senza brillare. Domani la prova di qualificazione alla finale Le prove di qualificazione alla semifinale dei 100 metri regalano due pass agli atleti italiani impegnati in gara. Il primo a passare il turno, seppur senza brillare, è Filippo Tortu che chiude la sua batteria al terzo posto con il crono ...

Atletica - Mondiali 2019 : Marcell Jacobs scatenato - 10.07 e semifinale sui 100! Avanza Filippo Tortu senza incantare : Prime gioie per l’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che sono incominciati oggi a Doha (Qatar), le batterie dei 100 metri maschili hanno regalato le prime soddisfazioni alla nostra spedizione: due azzurri si qualificano alle semifinali che andranno in scena domani. Marcell Jacobs, al rientro in gara dopo 40 giorni complicati, incanta con una prova di assoluto spessore: partenza a razzo dell’italo-statunitense, poi ha tenuto ...

Mondiali di Atletica di Doha - le gare di Filippo Tortu e Marcell Jacobs : L'Italia dello sport fa il tifo per Filippo Tortu e Marcell Jacobs, pronti a fare l'esordio nei Mondiali di Atletica leggera di Doha alle 17.05 di oggi. I due atleti azzurri saranno impegnati nelle batterie dei 100 metriche danno accesso poi alle semifinali. Il classe 1988 milanese primatista nazionale dei 100 metri piani con il tempo di 9"99 (primo italiano capace di scendere sotto i 10" sulla distanza) e il collega 25enne puntano quantomeno ...

Atletica - Mondiali 2019 : Filippo Tortu e Marcell Jacobs - le frecce azzurre a caccia di una storica finale nei 100 metri : L’Italia può sognare in grande nella velocità ai Mondiali 2019 di Atletica leggera? Tutto dipenderà da Filippo Tortu e Marcell Jacobs che si cimenteranno sui 100 metri a Doha, sotto il caldo torrido della capitale del Qatar gli azzurri cercheranno una prestazione importante e proveranno a lottare per accedere alla finale della gara regina ma la missione si preannuncia estremamente complicata visto il parterre di lusso impegnato sulla ...

Atletica - campanello d’allarme per Marcell Jacobs : in dubbio la partecipazione ad Europa-USA : Brutte notizie per l’Atletica italiana a causa dell’infortunio di Marcell Jacobs, che non ha corso a Bellinzona, dove era atteso, e non riesce a recuperare dall’infortunio patito agli Europei a squadre, dove era giunto secondo sui 100 metri ma poi non aveva preso parte alla staffetta 4×100. I primi accertamenti diagnostici immediatamente successivi avevano evidenziato un affaticamento all’adduttore lungo destro, con ...