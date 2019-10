Atletica | Gloria Hooper | “Eravamo cariche | volevamo davvero questo risultato”

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Al termine della batteria della staffetta femminile 4×100 metri dei Mondiali dileggera di Doha l’Italia, inizialmente eliminata, nonostante il record italiano con 42″90, va in finale grazie alla squalifica del Brasile, e contestualmente si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Queste le battute delle azzurre ai microfoni RAI, prima di sapere di essere andate in finale. Johanelis Herrera Abreu: “Ci siamo preserecord italiano, sono felicissima“.: “Eravamorisultato“. Anna Bongiorni: “Abbiamo lavorato tanto per questa gara, ce l’abbiamo fatta a fare il record. Era difficile fare di più“. Irene Siragusa: “Ci abbiamo creduto tutte insieme, non andare in finale con 42″90 sembra impossibile, ma è così“. Al termine delle interviste è arrivata la notizia ...

gloria_dma : RT @OCaustik: Alex Belli abbozza una fuga Ne devi mangiare di piste d'atletica per essere come Ciro Petrone #temptationislandvip - vitasportivait : #Atletica | #WorldAthleticsChamps Risultati delle batterie: ??Dina Asher-Smith???? è la più veloce nei 200 donne (22… - zazoomblog : Mondiali Atletica 2019 – Non c’è Gloria per la Hooper: l’azzura eliminata nella batteria dei 200 metri - #Mondiali… -