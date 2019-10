Atlantia scrive al governo | senza concessione autostradale non salveremo Alitalia

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019)detta le condizioni al. Lo fa con una lettera di due pagine inviata il 2 ottobre al ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. LoIl Sole 24 Ore. Nella missiva, la società controllata dai Benettonche, se non cesserà la situazione di incertezza legata alladi Autostrade per l’Italia, non potrà impegnarsi nel salvataggio di. La lettera è firmata dal presidente Fabio Cerchiai e dal direttore generale Giancarlo Guenzi, nominato il 17 settembre, dopo le dimissioni di Castellucci. In essa ci sono pesanti critiche al piano industriale predisposto da Fs e Delta, i potenziali partner, per il salvataggio di. Si tratta di un salvataggio rischioso e con esiti limitati nel tempo, denuncia. Non prevede un rilancio della compagnia aerea. E soprattutto, nella lettera è scritto nero su bianco che per il 15 ottobre, ...

