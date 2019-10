Asvis: urgente un piano lavoro giovani

"E'indispensabile creare una task force trasversale e interministeriale per definire unnazionale per l'occupazionele in tempi stretti, vista la scadenza nel 2020 di uno dei target dell'Agenda 2030".Lo sottolinea l'nel suo rapporto annuale. "Occorrono interventi per migliorare la transizione dalla scuola al mondo del,potenziare la formazione professionalizzante e l'orientamento al sostegno a impiego e autoimpiego,investimento su politiche attive del,ai servizi a supporto delle famiglie".(Di venerdì 4 ottobre 2019)