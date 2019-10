Assunzioni Poste Italiane ottobre 2019 | posti e requisiti per laureati

Poste Italiane : Assunzioni portalettere con invio cv entro 1 ottobre e giovani laureati : Poste Italiane in conformità al nuovo piano di assunzioni che porterà un incremento di personale a partire dell'anno 2019 sino all'anno 2020, ricerca attualmente, portalettere e giovani talenti in tutta Italia. La candidatura dovrà essere presentata collegandosi al sito ufficiale dell'azienda, esclusivamente online, alla sezione "Lavora con noi". I contratti stipulati con i candidati scelti saranno inizialmente a tempo determinato con ...

Poste Italiane - nuove Assunzioni per portalettere in tutta Italia : scadenza il 1° ottobre : nuove offerte di lavoro da parte di Poste Italiane attraverso il portale del Gruppo dedicato alla ricerca di personale. Le nuove assunzioni fanno riferimento alla figura di portalettere da inserire negli uffici postali di tutta Italia e con candidature aperte sia ai diplomati che ai laureati. Il contratto di lavoro proposto è a tempo determinato per una durata che potrà essere variabile a seconda delle esigenze espresse dalle diverse Aree ...

Poste Italiane : nuove Assunzioni per diplomati e laureati - la domanda va presentata online : Poste Italiane in attuazione al progetto denominato "Deliver 2022" annuncia nuove assunzioni per diplomati e giovani laureati, al fine di rafforzare la propria rete commerciale. La sede di lavoro è sia in Trentino Alto Adige-Bolzano per il profilo diplomati che sull'intero territorio nazionale relativamente al profilo laureati in materie economiche Poste Italiane, opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale Attualmente Poste Italiane ...

Poste Italiane : Assunzioni in Trentino - contratti di apprendistato in tutta Italia : L'azienda Poste Italiane dà avvio regolarmente a nuove assunzioni per reclutare personale che lavorerà annualmente, con possibilità di rinnovare il contratto. Inizialmente, infatti, i reclutamenti per la figura di postino/portalettere vengono attuati mediante contratto di lavoro a tempo determinato. Ciò avviene per necessità connesse alla copertura del personale assente, soprattutto in estate, autunno e primavera, e al bisogno di assumere ...

Assunzioni Poste Italiane settembre 2019 : posti disponibili e requisiti : Assunzioni Poste Italiane settembre 2019: posti disponibili e requisiti Poste Italiane assume a settembre 2019: sull’apposita pagina di erecruiting, sono pubblicate attualmente alcune posizioni professionali disponibili, con tanto di requisiti e conoscenze professionali richieste. Le principali ricerche di questo mese riguardano prevalentemente figure di front end e consulenti finanziari e commerciali (profilo junior), ma la pagina è in ...

Assunzioni Poste Italiane e Nexive : posizioni senza data di scadenza : Al momento, le Poste Italiane e l'azienda italiana del settore spedizioni postali e commercio elettronico Nexive ricercano con un contratto di lavoro di apprendistato della durata di 36 mesi, a tempo determinato con possibilità di passaggio a tempo indeterminato e in stage diverso personale diplomato e laureato in funzione di addetto market-commerciale, consulente finanziario, contabile, geometra, informatico, neodiplomato e neolaureato, da ...

Assunzioni in Poste Italiane : si selezionano consulenti e figure di front end : L'azienda Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale per ampliare il proprio organico. In particolar modo, in questo momento, la ricerca è rivolta nei confronti di alcune figure di front ent, da impiegare presso le sedi di Bolzano e del Trentino Alto Adige e di consulenti junior in ambito finanziario, da inserire presso le sedi dell'azienda sparse in tutto il territorio nazionale. Le figure di front end sono coloro che si occupano di ...