Ascolti TV | Giovedì 3 ottobre 2019

Ascolti Tv Giovedì 3 ottobre : Ascolti Tv Giovedì 3 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Eurogames – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Un Passo dal Cielo 5 – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Maledetti amici miei – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene – Italia 1 ...

Ascolti USA ieri giovedì 26 settembre - crolla Young Sheldon - stabili Grey’s Anatomy e A Million Little Things : Ascolti tv USA giovedì 26 settembre Ascolti usa ieri giovedì 26 – Come era facilmente prevedibile CBS crolla senza The Big Bang Theory con le serie del giovedì rimaste, Young Sheldon e Mom che dovranno abituarsi a nuovi numeri che diventeranno la nuova normalità. Young Sheldon apre la serata con l’1.0 di rating e 8 milioni perdendo lo 0.7 rispetto alla sua media e più di 3 milioni nei totali. A seguire The Unicorn debutta con 6 ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 26 settembre : Un passo dal cielo 5 sfiora i 4 milioni e vince la prima serata : sfiora i 4 milioni e si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time di giovedì 26 settembre la fiction ‘Un passo dal cielo 5‘ in prima visione su Rai1 seguita precisamente da 3.961.000 telespettatori (share 18.6%), mentre su Canale 5 il game show ‘Eurogames’ condotto da Ilary Blasi e Alvin ha avuto 2.483.000 (share 12.41%). Ascolti tv prime time Su Rai2 da segnalare ‘No non è la BBC‘, il programma in cui ...

Ascolti TV | Giovedì 26 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames si ferma al 12.4% - XFactor 3%. Allarme Detto Fatto (3.9%) - flop Bonaccorti (0.8%) : Eurogames: Yury Chechi, Ilary Blasi, Alvin Nella serata di ieri, Giovedì 26 settembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 3.961.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 ...

Ascolti tv giovedì 26 settembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 5 ha registrato 3.961.000 telespettatori, share 18.6%. Su Rai 2 No, non è la BBC ha registrato 1.338.000 telespettatori, share 6.9%. Su Rai 3 Il film Destini Incrociati ha registrato 1.114.000 telespettatori, share 5.1%. Su Canale 5 Eurogames, seconda puntata, ha registrato un netto di 2.483.000 telespettatori, share 12.4%. Su Italia 1 Il film Bastille day: Il colpo del secolo ha ...

Ascolti TV | Giovedì 26 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames si ferma al 12.4% : Eurogames: Yury Chechi, Ilary Blasi, Alvin Nella serata di ieri, Giovedì 26 settembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 3.961.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Giovedì 26 settembre 2019 : Eurogames: Yury Chechi, Ilary Blasi, Alvin Nella serata di ieri, Giovedì 26 settembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Bastille Day: Il colpo del ...

Ascolti Tv giovedì 26 settembre : Ascolti ieri giovedì 26 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Eurogames – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Un passo dal cielo 5 1a Tv – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln No non è la BBC – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Bastille Day – ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 19 settembre : Un passo dal cielo 5 batte l’esordio di Eurogames : Con 3.889.000 telespettatori e il 18.6% di share la fiction di Rai1 ‘Un passo dal cielo 5’ ha vinto la prima serata di giovedì 19 settembre. Al secondo posto, su Canale 5, bene l’esordio di ‘Eurogames’ con 3.068.000 spettatori e il 16% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su TV8, per l’incontro di Europa League Roma-Istanbul Basaksehir con 1.459.000 spettatori e il 6.2% di share. Quarto posto, su ...

Ascolti TV | Giovedì 19 settembre 2019 : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Ella & John – The Leisure Seeker ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Bastardi senza Gloria ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Money Monster – L’Altra faccia del denaro ha raccolto ...

Ascolti TV | Giovedì 19 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames parte dal 16%. X Factor cala al 2.9% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 3.889.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video 3.068.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 Ella & John – The Leisure Seeker ha interessato 1.271.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Bastardi senza Gloria ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Money Monster – L’Altra ...

Ascolti tv giovedì 19 settembre 2019 : I principali dati di ascolto del giovedì, con il debutto di Eurogames. Prime Time Su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 5 ha registrato 3.889.000 telespettatori, share 18.6%. Su Rai 2 Il film Ella & John ha registrato 1.271.000 telespettatori, share 5.8%. Su Rai 3 Il film Money Monster- L'altra faccia del denaro ha registrato 839.000 telespettatori, share 3.6%. Su Canale 5 Eurogames, prima puntate, ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Giovedì 19 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames parte dal 16% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 3.889.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video 3.068.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 Ella & John – The Leisure Seeker ha interessato 1.271.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Bastardi senza Gloria ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Money Monster – L’Altra ...

Ascolti Tv Giovedì 19 settembre : Ascolti Tv Giovedì 19 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Eurogames – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Un Passo dal Cielo 5 – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ella & John– Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Bastardi senza gloria – ...