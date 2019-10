Artecinema a Napoli | da Miró a Cy Twombly | 30 documentari sull’arte contemporanea

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L’arte, nelle sue più diverse sfaccettature, raccontata attraverso 30sui maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale. Da Joana Maurits Cornelis Escher, da Fernando Botero a Renzo Piano: a loro, ma non solo, volgerà il suo sguardo la 24ª edizione di, Festival Internazionale di Filma cura di Laura Trisorio, in scena adal 9 al 13 ottobre. La rassegna sarà inaugurata il 9 ottobre alle 18 al Teatro San Carlo (Via San Carlo, 98; biglietto 15€: è possibile comprarlo al botteghino o sul sito internet del Teatro San Carlo), per poi proseguire dal 10 al 13 al Teatro Augusteo (Piazzetta Duca d'Aosta, 263; ingresso gratuito) dalle 16 alle 24. Registi e artisti interverranno per introdurre molti dei film che saranno proposti nel corso della kermesse. Tutti i film saranno proiettati in lingua ...

