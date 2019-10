Arbitri serie Dilettanti | il pasticcio della nuova maglia Legea

Serie A - l’analisi di Ranieri : “Bello il duello scudetto - bene Fonseca e Ribery”. Polemico sugli Arbitri : Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport. L’ex allenatore della Roma ha parlato, oltre che delle voci di un suo approdo al Milan, anche di Serie A. “E’ il campionato che ci si aspettava, la Juve è sempre lì e le altre che stanno lottando prima fra tutte l’Inter. Conte sta facendo un grande lavoro. Poi c’è l’Atalanta che si sta confermando, a parte la caduta in Champions, e ...

Arbitri serie A : Irrati per Fiorentina-Juve - La Penna a Napoli-Samp : Roma, 12 set. (askanews) - Sara' Massimiliano Irrati della sezione di Firenze a dirigere sabato alle 15, al "Franchi", l'anticipo della terza giornata di serie A fra Fiorentina e Juventus. Per Napoli-Sampdoria, altra gara in programma sabato (ore 18) la scelta e' ricaduta su Federico La Penna di Roma1, mentre Inter-Udinese, terzo anticipo in programma delle 20.45, verra' diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Per Roma-Sassuolo, ...

Arbitri serie A - Orsato per Juve-Napoli. A Guida il derby di Roma : Sarà Orsato a dirigere il big match della seconda giornata tra Juventus e Napoli in programma sabato alle ore 20.45. A Guida di Torre Annunziata è stato assegnato, invece, il derby Lazio-Roma. Questi tutti gli Arbitri designati per dirigere le partite della 2/a giornata del campionato di calcio di serie A (domenica primo settembre, con inizio alle 20,45): Atalanta-Torino (a Parma): Doveri di Roma 1 (Galetto-Fiorito; IV uomo: Dionisi; Var: ...

Gli Arbitri della seconda giornata di serie A : ecco chi dirigerà Juventus-Napoli : Le designazioni arbitrali della seconda giornata di serie A: ecco a chi sarà affidata la direzione di Juventus-Napoli A breve PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Llorente, il fratello-agente è a Napoli! Gazzetta – Koulibaly simbolo di Napoli: rifiutate offerte da capogiro per crescere i figli sotto il Vesuvio Napoli su Icardi, Gazzetta: Offerta sulla scrivania di Marotta, si può sbloccare solo in un ...

Arbitri - la follia dei falli di mano : perché in Serie A converrà tagliarsi le braccia : D' un tratto il calcio è diventato un manicomio, in senso letterale, perché con il nuovo regolamento i falli di mano faranno impazzire tutti. Gli appassionati, i giocatori, e pure gli Arbitri. Ecco riassunto il manuale di teoria fornito, lo scorso marzo, dall' Ifab (International Football Associatio

Serie A - Rizzoli : “Massa e Valeri? Valuteremo provvedimenti. Scelti Arbitri Juventus-Napoli e Lazio-Roma” : “Se Massa e Valeri verranno fermati? Non ho mai messo né metterò mai alla gogna i miei arbitri, ma è indubbio che un allenatore fa giocare i calciatori che stanno meglio. Prenderemo dei provvedimenti che saranno nella direzione di mettere gli arbitri nella condizione di dirigere nel migliore dei modi: per questo bisognerà valutare la loro condizione psicofisica”. A dichiararlo è il designatore degli arbitri di Serie A Nicola ...

Serie A - Gravina a tutto campo : VAR - Arbitri - giovani italiani - squadre e inizio dei campionati : “E’ stato un inizio abbastanza in linea con quello che si poteva prevedere alla vigilia, un campionato che si presenta e si presenterà molto avvincente. Una giornata con tantissimi gol e alcuni errori che sono stati prontamente riconosciuti: questo credo sia l’aspetto negativo per quanto riguarda l’errore, ma anche l’aspetto positivo”. Così ai microfoni di Radio Anch’io il presidente della Figc, ...

Serie A - via anche le nuove regole : Arbitri - falli di mano e giallo ai mister - cosa cambierà : Non stupitevi se vedrete sventolare un cartellino giallo sotto il naso di un allenatore che ha preso a male parole il quarto uomo, oppure se l' arbitro (Maresca, nella foto LaPresse, dirige Parma-Juve alle 18) fischierà e fermerà il gioco dopo essere stato toccato dal pallone. Sono solo due regole d

Nicchi : Arbitri pronti per la nuova stagione - Var anche in Serie B : Nicchi: arbitri pronti per la nuova stagione, Var anche in Serie B. Squadra arbitrale della Serie A, capitanata da a Rizzoli, e Serie B da Morganti

Arbitri - via alla sperimentazione del VAR in Serie B : le parole di Nicchi - Balata - Ghirelli - Gravina e Rizzoli : Tradizionale conferenza stampa in vista dell’inizio del campionato per la classe arbitrale. Tante le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti sulle novità che ci aspettano e li aspettano. Queste le parole di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA. “Siamo contenti di presentare ancora una volta la squadra arbitrale della Serie A, capitanata da Nicola Rizzoli, e quella di Serie B, guidata da Emidio Morganti. Stiamo lavorando ...