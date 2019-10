Angelina Jolie sfila sul red carpet di Maleficent con i figli Maddox e Zahara

Angelina Jolie «ritrova» Maddox sul red carpet di Tokyo : Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Angelina Jolie ritrova Maddox a Tokyo Una reunion sul red carpet. Dopo averlo «lasciato» lo scorso agosto al college (la Yonsei University di Seoul), Angelina Jolie ha ritrovato il figlio maggiore Maddox sul red carpet di ...

Angelina Jolie per la premiere di "Maleficent" - : Fonte foto: Getty imagesAngelina Jolie per la premiere di "Maleficent" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'attrice è in Giappone per la prima del film Disney

L'indiscrezione : Angelina Jolie non voleva sposare Brad Pitt : Oltre al chiacchieratissimo divorzio fra Angelina Jolie e Brad Pitt che, per mesi, ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip, ora dai magazine americani, come scrive Us Weekly, spunta un’indiscrezione bomba che potrebbe alzare un altro polverone sulla coppia più amata dal cinema. Secondo una fonte anonima e vicina alla stessa Angelina Jolie, pare che l’attrice abbia avuto diverse pressioni per celebrare il matrimonio con Brad ...

Angelina Jolie non voleva sposare Brad Pitt : “Pressione” : Brad Pitt e Angelina Jolie, un divorzio chiacchieratissimo Divorzio chiacchieratissimo quello di Brad Pitt e Angelina Jolie, e ancor più chiacchierato anche il comportamento dell’attore che recentemente ha ammesso di aver capito di essere stato la causa della rottura con la sua ex moglie. Ricordiamo tutti quando i due decisero di annunciare la decisione di […] L'articolo Angelina Jolie non voleva sposare Brad Pitt: ...

Angelina Jolie alla prima mondiale del nuovo Maleficent : Angelina Jolie protagonista del red carpet a Los Angeles per la prima mondiale del nuovo "Maleficent", favola dark in cui torna ad interpretare la cattiva e bellissima Malefica. "Io penso che si siano molte cose e molti temi differenti, dalla forza della famiglia all'improtanza dell'uguaglianza e del potere della diversità - ha detto sul red carpet, accompagnata da padre e figli. "Penso che ognuno troverà il suo tema". Il film è ambientato ...

Brad Pitt ammette le colpe sulla rottura con Angelina Jolie : Dopo essere apparso sul red carpet della première di Once upon a time... in Hollywood, un nuovo film di Quentin Tarantino che lo vede protagonista insieme a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt è tornato al centro del gossip. A far parlare dell'attore hollywoodiano, nelle ultime ore, sono delle nuove dichiarazioni, che lo stesso Pitt ha rilasciato in una nuova intervista, in cui per la prima volta il divo di fama mondiale sembra voler ammettere alcune ...

Angelina Jolie - Brad Pitt ammette le sue colpe nel divorzio : Brad Pitt parla per la prima volta apertamente del divorzio da Angelina Jolie, ammettendo le sue colpe. Sono trascorsi tre anni da quando i divi di Hollywood si sono detti addio, annunciando la fine dei BrAngelina, una delle coppie più amate di sempre. Una love story da favola, terminata nel peggiore dei modi, con un’aspra battaglia legale per l’affidamento dei figli e pesanti retroscena su liti e sull’abuso di alcol di Brad ...

Pax - Zahara - Shiloh e i gemelli : i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt sono diventati grandi : Angelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of Evil

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma per Maleficent : Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer sono pronte ad atterrare a Roma il prossimo 7 Ottobre per presentare in anteprima europea il secondo capitolo di Maleficent, pellicola dedicata alla villain del classico disney La Bella Addormentata nel bosco. Le due attrici presenteranno Maleficent - Signora del Male come evento speciale di pre-apertura organizzato da Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma, che inizierà il 17 ...

Brad Pitt dopo Angelina Jolie ha un nuovo amore : ecco di chi si tratta : Brad Pitt nuova fidanzata. L’attore ha trovato l’amore dopo la fine del burrascoso matrimonio con Angelina Jolie Brad Pitt si è innamorato ancora, almeno così si vocifera. No, se state immaginando un ritorno di fiamma con Angelina Jolie o Jennifer Aniston purtroppo dobbiamo darvi una brutta notizia. Si perché il bellissimo attore non è tornato […] L'articolo Brad Pitt dopo Angelina Jolie ha un nuovo amore: ecco di chi si tratta ...

Anche io ho le mie colpe. Brad Pitt torna a parlare del divorzio da Angelina Jolie : Dopo un lungo periodo di silenzio sulla sua vita sentimentale, Brad Pitt in una recente intervista che è stata riportata da Vanity Fair, rivela il suo stato d’animo dopo la rottura e il burrascoso divorzio da Angelina Jolie. L’attore che è pronto a tornare al cinema con Ad Astra, si racconta senza freni inibitori, affermano che nella sua relazione, Anche lui ha commesso tanti errori.\\Problemi di alcolismo, numerosi flop al cinema: questi sono ...

Brad Pitt : “Ho capito le mie colpe nella rottura del matrimonio con Angelina Jolie” : “La rottura di una famiglia ti fa senza dubbio aprire gli occhi. Ho capito la mia colpa in questo, e in che cosa posso fare meglio, perché non voglio andare avanti in questo modo“. È un Brad Pitt molto intimo e sincero quello che si è raccontato in un’intervista a Npr, in cui ha parlato a cuore aperto di tutti quegli argomenti che solitamente schivava con cura, dal divorzio con la moglie Angelina Jolie ai suoi problemi con ...

Angelina Jolie prima e dopo : l'evoluzione del suo beauty look

Brad Pitt - il figlio Maddox lo evita e non vuole vederlo : lo spiffero su Angelina Jolie : Maddox e Brad Pitt, rapporto burrascoso tra padre e figlio In questi giorni si sta parlando molto del rapporto tra Brad Pitt e suo figlio Maddox perché pare che i due non si vedano da tempo e che le cose non vadano per niente bene. I motivi non sono stati spiegati ufficialmente ma sembra che […] L'articolo Brad Pitt, il figlio Maddox lo evita e non vuole vederlo: lo spiffero su Angelina Jolie proviene da Gossip e Tv.