Amanda Knox | “Minacce prima di tornare in Italia | mi dicevano come mi avrebbero ammazzata”

Amanda Knox e Lorena Bobbitt insieme a un evento crime : social in delirio : Due delle protagoniste dei casi di cronaca nera americana più famosi di sempre parteciperanno insieme a un evento a Washington e sui social i fan impazziscono alla notizia, felici e increduli, come fosse la reunion di due super star. Come si legge su “The Blast”, Amanda Knox e Lorena Bobbitt Gallo appariranno insieme a un festival del crimine e i loro fan non vedono l’ora. Sì, “fan”, perché le due donne hanno migliaia di ammiratori negli Usa e ...

Il ladro Guede uccise Meredith! Amanda Knox in lacrime : Amanda Knox torna in Italia e scoppia in lacrime raccontando la sua versione dei fatti sull'omicidio Meredith al Festival della Giustizia penale in questi giorni a Modena. Il ritorno di Amanda Knox in Italia dall'assoluzione quattro anni fa finisce in lacrime. È la prima volta di Amanda da donna libera, come aveva scritto per annunciare il suo ritorno nel nostro Paese, dopo i terribili fatti di 12 anni fa che portarono ...

Si è comportata da bambina! Raffaele Sollecito su Amanda Knox in Italia : È un uomo adulto ormai, ma gli anni passati in carcere non potrà mai dimenticarli. Per questo Raffaele Sollecito si mostra stizzito quando gli viene chiesto di Amanda Knox. Il giovane che era stato processato per l’omicidio di Meredith Kercher – il noto delitto di Perugia – è stato intervistato da Video News in concomitanza con il ritorno dell’americana.-- A Pomeriggio 5 vengono mostrati stralci dell’intervista. Ancora una volta Sollecito ...