Alpi-Hrovatin | respinta per la seconda volta la richiesta di archiviazione Il gip

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Per laè stata rimandata al mittente ladi chiudere il caso. Il gip di Roma Andrea Fanelli ha rigettato ladidell’indagine,presentata dalla procura, relativa all’omicidio della giornalista Ilariae dell’operatore Miran, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Il giudice ha disposto nuove indagini. Contro l’si erano espressi i familiari della giornalista oltre alla Fnsi, Usigrai e Ordinea giornalisti difesi dall’avvocato Giulio Vasaturo. Il 26 giugno dell’anno scorso il giudice aveva già detto no all’. La Procura di Roma, con il pm Elisabetta Ceniccola, aveva chiesto l’dell’indagine sostenendo che era era stato impossibile stabilire il movente e l’autore dell’assassinio. Il giudice aveva quindi disposto una nuova tranche di ...

