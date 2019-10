Allerta Meteo Weekend | ancora maltempo sull’Italia | forti temporali al Sud tra Sabato

Meteo - l'uragano Lorenzo verso l'Europa : Allerta gialla maltempo in otto regioni italiane : Un uragano di categoria due che sta creando problemi sulle nazioni occidentali e in particolare sul Portogallo dove venti e mareggiate sono stati impetuosi. L?uragano Lorenzo, quindi, dopo aver...

Allerta Meteo - il fronte freddo si muove verso il Sud : forte maltempo fino a domani – MAPPE e DETTAGLI : Allerta Meteo – Nel giorno in cui anche Google ha deciso di celebrare con un Doodle il 180° anniversario dell’Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, proprio tra Napoli e Portici e più in generale su gran parte della Campania si stanno verificando (per il terzo giorno consecutivo) forti piogge e temporali che provocano danni e disagi. Il maltempo sta scendendo verso Sud, anche se il fronte freddo è ancora sul medio ...

Allerta Meteo - l’ex uragano Lorenzo arriva sull’Irlanda : attesi “venti distruttivi - alberi abbattuti e inondazioni” [MAPPE] : Dopo aver devastato le Azzorre, l’ex uragano Lorenzo colpirà l’Irlanda oggi, 3 ottobre, come tempesta post-tropicale, portando forti venti e grandi onde estremamente pericolose. Il sistema si dirigerà verso nord-est nell’Atlantico ad ovest dell’Irlanda, per poi virare bruscamente verso est-sudest durante la giornata odierna e attraversare l’Irlanda. Rimarrà un sistema profondo sull’oceano, probabilmente toccando una pressione centrale circa ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta al Sud : attenzione a nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Il maltempo sull’Italia ora si sposta al Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello 1 per il Sud Italia, l’Albania e l’Adriatico meridionale, principalmente per trombe marine e nubifragi. Livello 1 per l’area del Mar Ionio e del Mar Egeo per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 2 per la Grecia e le aree circostanti, principalmente per nubifragi, ...

Maltempo - irrompe la fredda bora ed è come una “pugnalata” sull’Italia : gravi danni. Allerta Meteo al Sud : come una “pugnalata”: la bora è entrata dalla porta di Nord/Est sull’Italia nella notte e ha provocato gravi danni nell’alto Adriatico, con venti a 100km/h tra Polesine e Romagna, dove si segnalano varie criticità. Dal basso Veneto al litorale marchigiano si sono verificate anche forti piogge con 72mm a Rosolina, 58mm a Lagosanto, 54mm a Mesola e Lido di Classe, 52mm a Senigallia e le temperature sono crollate ovunque, ...

Allarme per il tifone Mitag : Allerta Meteo in Giappone - vittime in Corea del Sud : Il tifone Mitag sta avanzando in direzione nordest, al largo della Penisola Coreana, e l’agenzia meteorologica Giapponese ha reso noto che potrebbe causare piogge torrenziali nel Giappone occidentale nella giornata di oggi: è stata diffusa un’allerta per frane e alluvioni nel Kyushu settentrionale e nello Shikoku. Il tifone potrebbe generare fino a 180 mm di precipitazioni nello Shikoku, 120 mm nel Kyushu settentrionale e 100 mm ...

Meteo - l'uragano Lorenzo verso l'Italia : Allerta gialla in otto regioni : Un uragano di categoria due che sta creando problemi sulle nazioni occidentali e in particolare sul Portogallo dove venti e mareggiate sono stati impetuosi. L?uragano Lorenzo, quindi, dopo aver...

Allerta Meteo Napoli : domani chiusi parchi e cimiteri : Maltempo in arrivo al Centro Sud: la Protezione civile ha emesso un’Allerta Meteo nazionale e quella della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico. Il maltempo è localizzato di tipo Giallo valevole dalle 20 di oggi 2 ottobre alle ore 20 di domani, giovedì 3 ottobre. In conseguenza a ciò parchi pubblici e i cimiteri cittadini del comune di Napoli resteranno ...

Allerta Meteo - dopo aver devastato le Azzorre l’Uragano Lorenzo minaccia Irlanda e Regno Unito : mappe impressionanti - massima allerta : L’Uragano Lorenzo ha colpito molto duramente l’arcipelago portoghese delle isole Azzorre e adesso sta continuando a risalire l’oceano Atlantico orientale verso Nord/Est, diretto in Europa. La tempesta, con una traiettoria particolarmente insolita, è ancora molto violenta relativamente alla latitudine decisamente settentrionale raggiunta: mantiene lo status di 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti vicini ai 150km/h ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : il maltempo si sposta al Centro/Sud - fenomeni estremi per altre 36-48 ore [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – L’autunno sta mostrando il primo freddo e le prime ondate di maltempo: diverse piogge hanno interessato oggi Trieste, ma anche il Lazio, mentre per domani i temporali si spostano al Centro-Sud, come prevede la Protezione Civile che ha emesso una nuova Allerta meteo. Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia, interessando oggi le regioni Centro-settentrionali. In serata, nubi e precipitazioni si ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali in arrivo - criticità “gialla” : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica codice giallo, valido a partire dalle ore 20 di stasera e fino alla stessa ora di domani. Sull’intero territorio regionale, eccezion fatta per le zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio), si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, ...

Meteo - l’Allerta Estofex per l’Italia : oggi maltempo con nubifragi e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – Ottobre inizia all’insegna del maltempo sull’Italia e più in generale, sul Mediterraneo. Per questo, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per alcune aree del Mediterraneo, Italia compresa, e per i Balcani, principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. l’allerta si intende formalmente valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 3 ottobre. Un’area di profonda ...

Uragano Lorenzo - massima Allerta Meteo alle Azzorre : cancellati 24 voli - gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Lorenzo è sempre più vicino all’arcipelago delle isole Azzorre, nel territorio portoghese dell’oceano Atlantico: 24 voli (per un totale di 873 passeggeri) della compagnia SATA Air Açores sono stati cancellati. Due erano voli che collegavano le Azzorre al Portogallo continentale, mentre gli altri erano collegamenti tra le varie isole dell’arcipelago. Tutti i passeggeri saranno trasferiti su altri voli di Giovedì ...

Allerta Meteo Lombardia : attivano il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Maltempo in arrivo sulla Lombardia. A seguito di un avviso di criticità regionale in codice giallo, sarà attivo a partire dalle ore 18 il Centro Operativo Comunale per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro di via Drago provvederà all’eventuale coordinamento delle pattuglie della Polizia locale e delle squadre della Protezione Civile e di MM che sono Allertate dalle 18 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Lombardia: ...