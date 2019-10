Allarme Encefalite Equina | 11 morti in Usa per il nuovo virus trasmesso dalle zanzare

Fonte : fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2019) È salito a 11 il numero deiprovocati dalinfette negli Stati Uniti. L'ultimo decesso mercoledì in Michigan, uno degli stati più colpiti dove le autorità locali hanno deciso di avviare trattamenti aerei antiparassitari su vasta scala e su ampie porzioni di territorio per debellare gli insetti visto che al momento non c'è un cura specifica contro la malattia.

