Alla Festa del cinema di Roma in anteprima “Pavarotti” di Ron Howard

Torna il 6 ottobre a Chieti - la manifestazione "Urban Nature Alla scoperta della natura in città" : Chieti - Una occasione per conoscere la natura in città e la sua importanza, per valorizzarla, per viverla e farla aumentare attraverso la partecipazione attiva dei cittadini: questo, in estrema sintesi, vuole essere Urban Nature, l’evento che il WWF ha lanciato già da qualche anno e che Torna puntuale a inizio ottobre. L’edizione 2019 è in calendario domenica 6 con oltre 100 appuntamenti in 60 città. Il WWF Chieti-Pescara ...

L’Anima Vista Da Qui dei Negramaro Alla Festa del Cinema di Roma il 25 ottobre : L'Anima Vista Da Qui dei Negramaro arriva alla Festa del Cinema di Roma. Giuliano Sangiorgi e i suoi saranno quindi raccontati nel documentario che prende il titolo da uno dei brani dell'ultimo album, Amore Che Torni, che hanno rilasciato a novembre 2017. L'annuncio arriva direttamente dai canali social del gruppo, che saranno alla Festa del Cinema di Roma per l'esibizione finale dopo la proiezione del documentario. "C’è un istante esatto ...

Il documentario ‘That click’ - diretto da Luca Severi sulla vita e le fotografie di Douglas Kirkland Alla Festa del Cinema di Roma : Festa DEL Cinema DI Roma 2019 sezione Riflessi Venerdì 18 ottobre – h. 19:30 – c/o MAXXI e replica Sabato 19 ottobre – h. 20:30 – c/o Teatro Palladium Sarà proiettato – venerdì 18 ottobre alle ore 19.30, presso il MAXXI (via Guido Reni 4A) e in replica sabato 19 ottobre alle ore 20:30, presso il Teatro Palladium (Piazza Bartolomeo Romano, 8) – nella sezione Riflessi della 14a edizione della Festa del Cinema di Roma, “That ...

“Santa subito” di Alessandro Piva in selezione ufficiale Alla Festa del Cinema di Roma : Dalla partecipazione al bando “SOCIAL FILM FUND CON IL SUD”, promosso da Fondazione Apulia Film Commission e Fondazione CON IL SUD, alla prestigiosa vetrina della Festa del Cinema di Roma. È questa la incoraggiante parabola di “Santa subito”, film documentario di Alessandro Piva che racconta la storia di Santa Scorese, giovane attivista cattolica della provincia di Bari che per anni subisce le morbose attenzioni di uno sconosciuto molestatore, ...

Stefano Fassina ferito Alla manifestazione dei lavoratori di Roma metropolitane : tensione con la polizia : Il deputato di Leu Stefano Fassina è rimasto ferito nel corso di una manifestazione a Roma in cui si sono verificati momenti di tensione con le forze di polizia....

Viola Davis Alla Festa del Cinema di Roma per un incontro col pubblico e il Premio alla Carriera : A pochi giorni dal debutto dell'ultima stagione della serie che l'ha portata a trionfare agli Emmy, Viola Davis alla Festa del Cinema di Roma riceverà il Premio alla Carriera per le sue straordinarie doti di interprete. L'attrice afroamericana sarà ospite della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in scena all'Auditorium Parco della Musica dal 17 al 27 ottobre 2019. Il Direttore Artistico Antonio Monda e Laura Delli ...

Alla Festa del Perdono scoppia una mega rissa : otto denunciati : Lo scontro è avvenuto a Terranuova Bracciolini (Arezzo), dove si sono fronteggiate due famiglie di giostrai giostrai Festa del Perdono Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/01/mega-rissa-Alla-Festa-del-Perdono-otto-denunciati/Alla Festa del Perdonoscoppia una mega rissa:otto giostrai denunciati ...

Bologna - Alla Festa del patrono tortellini senza maiale "per l'integrazione" : Sergio Rame A Bologna tortellini halal con la carne di polle. La scelta per integrare benedetta dall'arcivesovo pro migranti Zuppi Lo hanno già ribattezzato il "tortellino dell'accoglienza". L'idea, portata avanti da uno dei più attivi ultrà dell'immigrazione, l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, recentemente premiato da papa Francesco con la carica di cardinale, è l'ennesima trovata a favore dei migranti musulmani che per un ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - festa di compleanno in pizzeria Alla Pisana Video : Francesco Totti compie 43 anni e sceglie di festeggiare il compleanno in pizzeria. Nessun party esclusivo o cena tra vip, ma una pizza in famiglia tra pochi intimi per il Capitano. Immancabile la...

Francesco Totti e Ilary Blasi - festa di compleanno in pizzeria Alla Pisana Video : Francesco Totti compie 43 anni e sceglie di festeggiare il compleanno in pizzeria. Nessun party esclusivo o cena tra vip, ma una pizza in famiglia tra pochi intimi per il Capitano. Per il...

Matteo Salvini lancia merendine Alla Festa Lega/ Video - "resisteremo col chinotto" : Matteo Salvini lancia merendine alla festa della Lega a Genova, Video. "Resisteremo col chinotto, non fraintendete", scherza l'ex ministro dell'Interno.

Fine vita - manifestazione per l'ambiente e Allarme farmaci nei titoli dei giornali in edicola : Medici contro. Contro la sentenza della Consulta sul Fine vita. Adesso i medici hanno «l'obbligo di dare vita e non morte, pena il rischio di provvedimenti disciplinari che possono portare alla radiazione». Partendo da questo principio gli Ordini regionali hanno ribadito che «non avvieranno la procedura di suicidio assistito» e pertanto chiedono che a farlo «sia un pubblico ufficiale in rappresentanza dello Stato». Dopo la sentenza della Corte ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : la colombiana Leidy Solis fa festa nei -81 kg femminili - un oro anche Alla Corea del Sud : Nuova giornata di gare a Pattaya (Thailandia) dove sono in corso i Mondiali di Sollevamento pesi 2019, con la competizione riservata ai -81 kg femminili aperta dal successo della sudCoreana Jieun Lee nella specialità dello strappo, che alza 111 kg direttamente dal gruppo B. Stessa misura per la connazionale Kim Suhyeon, mentre il bronzo va ad Ankhtsetseg Munkhjantsan, in rappresentanza della Mongolia, con 110 kg. Nello slancio emerge invece la ...

Si può essere giustificati a scuola se si va Alla manifestazione sul clima? : "Non spetta al ministro decidere se accettare o meno le giustificazioni, spetterà alle scuole, ma le indicazioni di molti docenti e dei collegi docenti mostrano che c'è una grande disponibilità". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, intervistato da Enrico Mentana sul TG la7 sulla circolare che invita le scuole a considerare giustificate le assenze degli studenti che partecipano alle mobilitazioni contro il ...