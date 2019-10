Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “La vicendanon sia ulteriormente rinviata”. Ad affermarlo è Maurizio, segretario generale Cgil, a margine del corteo di organizzato oggi a Roma sulla vertenza Whirlpool.“C’è bisogno di avere un progetto industriale. è ilda parte di tutti, compresa quella di Atlantia”, spiega. Se si vuol cambiare questo paese, sottolinea il segretario generale Cgil, “ognuno cominci ad assumersi ladel ruolo che deve svolgere. Non c’è più tempo da aspettare”. Per quanto riguarda, conclude il rappresentante sindacale, “una delle scelte è quella di avere un piano industriale” e “non si può protrarre a lungo la discussione tra il governo e chi ha in concessione le autostrade”. L'articolo, ‘no ...

TV7Benevento : Alitalia: Landini, ‘no rinvio ulteriore, momento della responsabilità per tutti’... - finanza24 : Alitalia: Landini, ‘urgente chiarezza sul piano industriale’ - finanza24 : Alitalia: Landini, ‘rilancio e nessun licenziamento’ -