Alitalia | Fioramonti | dazi e il caso Consip nelle aperture dei giornali in edicola

Fonte : agi

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ogni giorno una cifra nuova che si aggiunge. Alla manovra di Bilancio 2020 mancano almeno 5 miliardi di coperture e nella maggioranza rosso-gialla non si placano le tensioni. In cerca di risorse per far quadrare i conti, il Consiglio dei ministri ha deciso di scongelare i risparmi di Quota 100 e Reddito di cittadinanza: in pratica, 1,5 miliardi. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri confidano nel piano antievasione che prevede la revoca delle licenze per chi ha subito una condanna definitiva. Da Milano arrivano però le pesanti critiche all'esecutivo di Confindustria ed Assolombarda. Boccia e Bonomi accusano il governo di non avere una una strategia per una vera politica economica. E dalla platea degli imprenditori l'applauso più forte e è per il capo dello Stato Sergio Mattarella. SuiUsa, Bruxelles avverte: “Abbiamo il diritto di adottare ...