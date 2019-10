Alitalia | Atlantia detta le condizioni | niente salvataggio senza concessione Autostrade

Alitalia - salvataggio in bilico : tensione tra governo e Atlantia che chiede garanzie su rotte e assetti : C?è voluto un vertice di cinque ministri a Palazzo Chigi, ieri sera, alla presenza del premier Conte per cercare di aprire un varco al salvataggio di Alitalia. La lettera-ultimatum di...

Alitalia - fonti : irritati per Atlantia : 21.56 "Irritazione comune" è emersa, a quanto si apprende da una fonte ministeriale, nei confronti di Atlantia nel vertice di governo su Alitalia tenutosi a Palazzo Chigi con il premier Conte e i ministri interessati dal dossier. Il vertice è stato convocato anche dopo la lettera inviata da Atlantia al Mise in cui sono state espresse perplessità sul piano di rilancio della compagnia. In particolare la quota che Delta avrà nella newco, la ...

Alitalia - ultimatum di Atlantia : il Mise convinca Delta o lasciamo : ROMA Atlantia rompe gli indugi difronte al tira-molla di Delta su Alitalia. In una lettera inviata ieri a Stefano Patuanelli, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero presso fonti di via Veneto,...

Atlantia chiede cambiare piano Alitalia : 13.47 Il piano per il rilancio di Alitalia non convince Atlantia,che per proseguire nell'operazione ne chiede modifiche. Secondo quanto si apprende, in una lettera inviata al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli,la società rileverebbe che il piano non può funzionare. "Non sottostiamo a ricatti. Bisogna lavorare per far funzionare le cose",dice il viceministro Buffagni. "Sul dossier sta lavorando il ministro Patuanelli", aggiunge.

Alitalia - la holding Atlantia è pronta a sfilarsi dal salvataggio : “Incertezza su concessioni di Autostrade non consente di impegnarci” : Atlantia è pronta a sfilarsi dal salvataggio di Alitalia. In ballo ci sono i rischi intrinsechi dell’operazione, certo, ma soprattutto l’incertezza sulla revoca della concessione alla controllata Autrostrade per l’Italia. La minaccia della holding controllata dalla famiglia Benetton è contenuta in una lettera inviata al governo – come riportano Repubblica e Il Sole 24ore – che contiene il parere negativo degli ...

Alitalia : Atlantia critica piano Fs-Delta - vertice con il governo : I colloqui tra i potenziali soci della Newco Nuova Alitalia non si sono interrotti, ma nelle ultime due settimane non hanno fatto passi avanti. La trattativa è in panne e il tempo sta per scadere. Patuanelli ha prorogato al 15 ottobre il termine per l'offerta vincolante di Fs-Delta e Atlantia per acquisire le attività di Alitalia dai commissari, ma il tempo sta per scadere e non si profila un accordo

Alitalia - Patuanelli : "Nessun rinvio" "E' evidente l'nteresse di Atlantia" : Il prossimo 15 ottobre resta "la data limite" per presentare un'offerta vincolante per rilevare Alitalia. "Nessun rinvio" è previsto e non ci sono "novità negative" sul fronte dei potenziali acquirenti della compagnia aerea. Lo dice il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, a margine di una riunione del Consiglio Ue a Bruxelles. Segui su affaritaliani.it

Alitalia - proroga per l’offerta è dietro l’angolo : richiesti altri 6 mesi di cassa integrazione. Fs e Atlantia maggiori azionisti della nuova società : Per il salvataggio Alitalia si va ai tempi supplementari. Le Ferrovie si preparano a sforare la scadenza del 15 settembre, fissata per la presentazione dell’offerta definitiva per la nuova compagnia aerea. Si va quindi verso la sesta proroga che farà probabilmente slittare l’operazione ancora di un mese e mezzo (31 ottobre). Intanto però il ministero dello Sviluppo economico dovrà varare i nuovi ammortizzatori sociali che allungano ...

Alitalia verso una nuova proroga Fs-Atlantia vogliono stanare Delta : Alitalia verso un’altra proroga. Mentre il neo ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli prova nonostante a scongiurare ulteriori rinvii (il 15 settembre scadrebbe il termine), Fs e Atlantia chiedono maggiori garanzie al socio americano Delta. Secondo quanto scrive Milano Finanza, Segui su affaritaliani.it

Alitalia e Atlantia - primo banco di prova per la tenuta del governo giallorosso : La revisione delle concessioni autostradali e l'operazione Alitalia sono tra i primi dossier (i più spinosi) che il nuovo esecutivo dovrà affrontare nell'immediato. Il primo test per la tenuta dell'alleanza M5s-Pd. Da una parte c'è lo scontro di vedute sulla revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia (Aspi) a un anno dal crollo del ponte Morandi, dall'altra il ruolo che Atlantia (maggior azionista di Aspi) avrà nel salvataggio e ...