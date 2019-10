Agenti uccisi a Trieste | il messaggio | “Siamo in ostaggio | hanno preso la pistola e

Trieste - Meloni : deve essere fatta giustizia per gli Agenti uccisi - nessuna attenuante : Roma – «Sgomento e rabbia per l’uccisione a Trieste di due agenti e il ferimento di altri tre, per mano di due rapinatori. Il mio cordoglio e la mia vicinanza vanno alle famiglie di questi giovani che hanno dato la vita per difendere la nostra sicurezza e a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato. Che i due bastardi assassini marciscano in galera per il resto dei loro giorni: sia fatta giustizia, senza attenuanti e senza ...