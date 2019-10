Acquistano delle ossa per arredare il giardino per Halloween ma poi scoprono che sono

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Una storia raccapricciante quanto macabra quella che arriva dalla Florida dove marito e moglie erano andati in un mercatino a Tampa per fare degli acquisti relativi alla festa diche stava per arrivare. La coppia è andata in giro per mercatini e poi ha scelto una scatola piena die l’ha pagata 8 dollari. Appena arrivati a casa e aperta la scatola non hanno avuto dubbi che si trattasse divere e, allora hanno chiamato le forze dell’ordine. I due, Judith e Mitchell Fletcher erano sconvolti ma hanno mantenuto il sangue freddo e hanno atteso la polizia. Lestate sottoposte a diversi esami scientifici da cui è emerso che effettivamente si trattava divere. Non si sa come siano finite sulle bancarelle dei mercatini nè a chi appartengano ma certamente la scoperta che ha fatto questa coppia è stata sconvolgente.

