Accordi Italia-Libia | a un incontro del 2017 con gli 007 italiani c’era anche il boss

Fonte : fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Un'inchiesta esclusiva di 'Avvenire' mostra come nella trattativaaperta nelper fermate i flussi migratori verso il nostro Paese i funzionari del governono abbiano trattatocon un pericoloso criminale, che già l'Onu aveva indicato come unmafioso libico, e trafficante di esseri umani.

Fili_Pam : @Angy18508694 @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Beh certo contare più in UE è svendersi. Invece fare accordi coi Russ… - b_hopmagazine : RT @Manubonc: E quindi cosa pensa di fare l'Italia ora che le prove ci sono, rivedere gli accordi? No, stringerne altri. Bravissimo come se… - AngCappellina : RT @Manubonc: E quindi cosa pensa di fare l'Italia ora che le prove ci sono, rivedere gli accordi? No, stringerne altri. Bravissimo come se… -