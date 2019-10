Acacias 38 | anticipazioni al 12 ottobre | Ursula verrà presa di mira dalle donne del paese

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Una Vita continua a tenere alta la curiosità di milioni di telespettatori italiani. Su Canale 5 e Rete 4, la soap opera mantiene un ottimo riscontro in termini di share. Ledelle puntate in onda dal 6 al 12lascianogire diversi colpi di scena e mettono in risalto la perfidia di Samuel. Una Vita, trame settimanali delle puntate dal 6 al 12: problemi economici per Samuel Tutti verranno messi al corrente della gravidanza di Trini, una notizia che porterà enorme entusiasmo. Ramos si dimostrerà decisamente protettivo nei suoi confronti. Cattive notizie per Samuel, il quale riceverà dalla banca un’ingiunzione di pagamento che sarà chiamato a rispettare in breve tempo per scongiurare il rischio di pignoramento della casa. Nel frattempo,Dicenta subirà la rabbia delledi38. Solamente Flora avrà pietà per lei, mostrandole il proprio ...

zazoomblog : Una Vita anticipazioni: FLORA bacia CARMEN scandalo ad Acacias! - #anticipazioni: #FLORA #bacia #CARMEN… - MastrotekPino : Una Vita puntata di oggi, 4 ottobre 2019: Maria giunge ad Acacias! - infoitcultura : Una Vita Anticipazioni 1 ottobre 2019: una presenza si aggira furtivamente per le strade di Acacias -