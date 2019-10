Abbassare colesterolo | glicemia e pressione alta con le tisane | tante bevande gustose con

Dieta TLC per Abbassare il colesterolo e dimagrire in salute : menù : La Dieta TLC abbassa il colesterolo alto,e fa dimagrire in salute. La Dieta Therapeutic Lifestyle Changes fa bene alla salute cardiovascolare

Abbassare colesterolo - pressione e glicemia alta : gli alimenti “dimenticati” che combattono diabete - ipertensione e ipercolesterolemia : Il colesterolo è presente nel sangue e in tutti i tessuti: in quantità fisiologiche è indispensabile per la costruzione di cellule sane, ma quando il colesterolo è alto, costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache. Il colesterolo in eccesso può causare la formazione di depositi di grasso nei vasi sanguigni, detti anche placche aterosclerotiche, che a loro volta contribuiscono a restringerne il lume, provocando ...

Abbassare il colesterolo cattivo LDL : dal riso rosso fermentato un aiuto per ridurre il rischio cardiovascolare : Gli italiani identificano i livelli di colesterolo alto tra i primi 3 fattori di rischio cardiovascolare, dopo l’ipertensione e al pari dell’iperglicemia. Oltre il 90% degli intervistati ritiene infatti il colesterolo alto rischioso o molto rischioso. Ma nonostante vi sia una diffusa conoscenza sul tema, solo 6 intervistati su 10 hanno fatto un controllo nell’ultimo anno: di questi, il 61% non ricorda i propri valori e oltre un ...