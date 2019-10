Abarth | un francobollo per i 70 anni

Fonte : motorinolimits

(Di venerdì 4 ottobre 2019)compie 70e in occasione degliDays 2019, il raduno internazionale in cui si celebrerà il compleanno dello Scorpione, sarà emesso uncelebrativo che riproduce il logo ufficiale del 70°versario ed è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino. Con una tiratura di 60.000 unità, ciascuno … L'articolo: unper i 70MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

